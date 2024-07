Neteja, aparcaments i il·luminació a Balaguer

Creat: Actualitzat:

El 17 de juny del 2023 els tres paers de Junts per Balaguer vàrem acceptar la responsabilitat de representar els nostres votants i d’exercir el càrrec de paers del consistori amb serietat. Per ser la veu de tots els ciutadans que se’ns adrecen per fer-nos saber què necessiten, què els incomoda, què volen de nosaltres. Amb aquesta indiscutible vocació de servei a la ciutat hem treballat aquest primer any.

En el discurs que vaig fer el juny de l’any passat deia que la política no anava de somnis, tot i que n’ha estat un arribar fins aquí, sinó que la política va de realitats. I a això ens hem dedicat, a fer de les nostres realitats ciutadanes un motiu de vida. Vetllem perquè les coses es facin i perquè es facin bé. Però l’oposició no és fàcil, i més sovint del que pensàvem ens obvien, ens menystenen o senzillament ens senten, però no ens escolten. Fa dotze mesos que demanem millores per a la ciutat, perquè ens hem proposat fer una oposició sincerament constructiva, sense pretendre res més que la ciutat avanci, que puguem sumar. Seria llarg esmentar una a una totes les nostres aportacions, raó per la qual, en aquest article, he decidit enumerar les tres que creiem més importants i que no han estat ateses.La primera: serietat en la neteja. Fa un any vàrem veure una imatge molt esperada, una màquina a pressió netejant el primer tram del Passeig. Una neteja que va durar escasses 48 hores. D’aquella foto a avui, no s’ha fet res més. I no és un tema de personal, és un tema polític. Perquè les eines per a la neteja les ha de posar la Paeria, i no només posar-les per a la foto, sinó posar-les per funcionar. Un any després, els nostres carrers segueixen igual. La segona: l’aparcament. Com volem promoure el nostre comerç si la ciutat no disposa de zones suficients d’aparcament? Cal replantejar la ciutat, sobretot la seva mobilitat, i ampliar les àrees on poder deixar el vehicles. Junts va proposar habilitar com a aparcament el pati del costat de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra. Sobretot tenint en compte les quaranta places que es perdran a Francesc Macià amb la nova seu dels Agents Rurals. I així mateix, fa temps que demanem al consistori que reestructuri la mobilitat i habiliti altres patis com a aparcaments urbans. Un any després, seguim igual. La tercera: la il·luminació de la ciutat. Començant pel riu i seguint pel centre històric fins a la muralla. La il·luminació de Balaguer és insuficient. Si Lleida té la llera del riu il·luminada, Balaguer també l’hi ha de poder tenir. No s’hi val a excusar-se amb que tècnicament no és possible. Ho és, perquè altres ciutats ho tenen. I nosaltres per a Balaguer ho volem tot. El centre històric està insuficientment il·luminat. Ho estava fa un any i ho està ara. No sabem de cap actuació programada en aquest sentit i el nostre centre cada cop està més fosc. Un any més tard i seguim a les fosques.Aquestes tres resumeixen les nostres aportacions al consistori. Propostes que creiem que sumen i que farien millor la nostra ciutat. Pel bé de Balaguer, seguirem vetllant-ne el compliment.