Calamarsa: assegurança o protecció

La calamarsa, tamborinada i pluja van afectar fruita de pinyol i llavor en recol·lecció o pocs dies de posar-les al palet. La despesa ja estava feta i en molts casos solament faltava la recol·lecció. Les avaluacions per part de l’assegurança són variables i el retorn o indemnització està relacionada als quilos afectats i el preu al qual caldrà deduir el 10% de la franquícia.

Una de les parcel·les afectades a Torres de Segre és de la varietat Tifani, nectarina blanca afectada en un 100% i assegurada a 550 €/t. La parcel·la forma part d’una finca on hi ha cobertura per a calamarsa de la mateixa varietat i pereres i pomeres en segona fulla.La proposta de l’assegurança per la part afectada de 2,5 ha de 15 anys d’antiguitat sense malla va ser de 48 €/t, però, va ser reduïda a 38,5 €/t per l’accidentalitat de gelades del 2021 i calamarsa del 2020. L’afecció va ser avaluada al 100% i, per tant, el retorn seria de 19.057 €/ha. Hem acabat de fer una recol·lecció anticipada total de la fruita, amb destí a indústria al preu de 50 €/t amb una producció de 46 t/ha per evitar podridures i afecció de fongs, d’haver-se fet en condicions normals i amb tres passades s’haurien assolit sobradament les 48 t proposades.El preu previsible d’aquesta nectarina pels calibres de 75-80 és de 700 €/t. El perjudici econòmic per al productor serà de: 33.600 € menys el retorn de l’assegurança de 19.250 € donant 14.350 €/ha de pèrdua. Aquest retorn de 401 €/t està per sota del cost de producció, que és de 450 €/t i cal afegir-hi els 110 €/t de recol·lecció donant un total de 550 €/t.La conclusió és que les condicions fixades per l’assegurança cal actualitzar-les: 1r) Cal que s’accepti la previsió productiva de l’any, l’accidentalitat anterior no té per què penalitzar el que està penjat a l’arbre.2n) El nivell de preu cal ampliar-lo, l’assegurat paga pel valor de la producció, per tant, el preu cal actualitzar-lo.3r) Si l’objectiu de l’assegurança és recuperar el valor invertit en la producció afectada perquè es pugui fer front a la propera campanya, queda demostrat que està per sota del preu de cost en uns 149 €/t, que per hectàrea assoleix la quantitat de 7.152 €/ha.El primer afectat és el productor, però no és l’únic. La fruita afectada i destinada a indústria no genera els mateixos diners que la destinada al consum i a l’exportació. Mà d’obra, envasos, transports poden acumular fins a 700 €/t. Tenint en compte que de la fruita entrada un 10% de les 48 t recol·lectades, poden arribar als lineals unes 43 t que deixarien per la central uns 30.100 € invertits en total en la logística de confecció, transport, beneficis, amortitzacions i impostos.La fruita al lineal majorista pot arribar a un preu de 1.500 €/t és a dir a 1,5 €/kg i el preu de venda al consumidor passarà de 2,5 a 3 kg, que no es farà efectiu o real per a quan la vida d’aquesta producció ha quedat truncada el dia 6 de juliol a les 6 de la tarda.Dels 550 €/t de cost de producció fins als 700 €/t de retorn per al productor, els 1.500 €/t del lineal i els 2.500 €/t que pagaria el consumidor final, la calamarsa s’endugué uns diners que van acumulant-se en cascada per falta de protecció. A la mateixa parcel·la afectada i amb la mateixa varietat protegida per xarxes començarem la recol·lecció, calibre 75-80, preu esperat 700 €/t, la despesa productiva idèntica, el retorn previsible 33.600 €/ha: per l’afectada 550 €/t menys franquícia 19.250 € i 50 €/t per la indústria 2.300 € dona un total de 21.550 € la diferència és de 12.050 €/ha.I un factor de risc i treball que la societat i el sector no valora: el productor inverteix del seu capital un 0,55 €/kg per un retorn de 0,70 €/kg treballant durant tot un any. La central inverteix i dobla el capital en uns dies en fruita de pinyol, més a llarg termini en la llavor. El comerç majorista i el lineal el doblen en uns 5 o 10 dies i amb un mínim risc, per quan els pagaments estiguin garantits i siguin a curt termini. Com sempre el sector primari produeix perquè el qui ve al darrere espremi el suc.La solució és protegir-se amb xarxes, el problema és poder assolir el cost de 27.000 a 30.000 €/ha. La realitat és que sols el 6% de la producció fruitera està protegida a Ponent.Una altra incongruència que cal modificar en les assegurances: a la mateixa finca i en plantació intensiva de pomeres i pereres de dos anys vam ficar protecció el primer any aprofitant l’estructura. Els plançons de dos anys estan assegurats, però no contempla la producció de l’arbre que té una producció real de poma d’unes 8 t/ha, per quan el plançó és un arbre preformat amb uns 2,5 kg/arbre. Sortosament, la protecció ha salvat la producció que no ha permès contemplar Agroseguro. Prengui’n nota que el segon any en arbre preformat de llavor o pinyol poden aportar una producció que mereix ser assegurada al cost corresponent.