“Crec fermament que una bona educació és el regal més preuat que algú pot rebre.” La passió per l’educació, el coneixement i el servei públic es pot resumir en la cita de William Rand Kenan Jr, humanista i filantrop, que es troba a la Biblioteca Pública de Nova York. Una declaració d’intencions de la importància de l’educació en totes les societats, en el futur que volem bastir per als nostres conciutadans i, sobretot, com una eina de transformació individual i col·lectiva.

Des d’Esquerra Republicana ho tenim molt clar i, per això, sempre que hem assumit posicions de responsabilitat, hem posat les polítiques educatives al centre. Els nostres estendards a Paeria, recollits al Projecte Educatiu de Ciutat: garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants, atendre la complexitat i la diversitat i garantir la conciliació. A Lleida, però, des del juny del 2023, amb l’entrada del PSC a la Paeria, hem vist un clar retrocés en polítiques educatives que un any més tard, lluny de resoldre’s, persisteixen. Una manca de lideratge polític que s’evidencia amb la manca de rumb en polítiques educatives a la nostra ciutat, que sempre ha pogut presumir de ser Ciutat Educadora.Una de les primeres cartes de presentació del regidor d’Educació, Xavi Blanco, va ser la retallada salvatge de les beques menjador en Escoles Bressol Municipals (EBM). Després va venir la pujada desproporcionada i injustificada de les taxes de les EBM i de les ludoteques, amb la complicitat de Junts. El llegat i l’herència en educació que beu més enllà del darrer mandat és plausible: es van dotar les ludoteques i les EBM del prestigi i de la importància que tenen, vam posar el lleure educatiu i l’educació dels infants de 0-3 com a prioritat de les nostres polítiques i vam tirar endavant projectes pioners en coeducació i diversitat de gènere. Perquè ens ho crèiem –i ens ho creiem. Però lluny de compartir i fer més gran la feina feta, s’ha fet un gir a la dreta i s’ha alçat un mur d’accés al dret a l’educació a moltes famílies i infants en forma d’increment de taxes i preus, de reducció d’horaris d’acollida i de castigar la conciliació de les famílies que la necessiten amb preus injustos i més cars, i amb absència de projectes nous, a banda de no continuar-ne alguns que vam iniciar.Ens entristeix veure com des de la regidoria d’Educació no s’aposta clarament per continuar amb el Projecte Educatiu de Ciutat i com es dinamita la Ciutat Educadora. Encara esperem moviments en l’aplicació de les mesures del Pacte per a la Prevenció de la Segregació Escolar, un dels pactes més importants a nivell de ciutat on van alineats institucions, centres, sindicats i entitats socials.Però és que darrerament hem vist un nou capítol pel que fa al desnortament d’aquest Govern en Educació. El dia abans d’acabar el curs, es feien canvis forçats a treballadors/es d’escoles bressol, d’un dia per l’altre, sense justificar, sense criteris, sense que suposi una millora per a infants, famílies i equips de treball que funcionaven. Tots queden afectats per un abús de la capacitat organitzativa de la regidoria. Les direccions de les EBM i les treballadores afectades ens han traslladat el seu malestar i el daltabaix que suposa pel servei. De nou, absència de model educatiu maquillat amb “canvis organitzatius”, que només busquen desestabilitzar una de les màximes institucions educatives que tenim a la nostra ciutat: les Escoles Bressol Municipals. Està clar que el PSC de Lleida no creu pas que “una bona educació és el regal més preuat”, sinó que tracta l’Educació com un negoci, amb una frivolitat que ens espanta. Primer amb la pujada desmesurada de les taxes; i després amb moviments per darrere, a última hora, per desestabilitzar els equips de les EBM. Des d’ERC ens trobareu sempre defensant i posant en valor el capital educatiu que tenim a la nostra ciutat. I ens trobareu sempre treballant perquè tots els infants de la nostra ciutat gaudeixin del regal més preuat que hom pot rebre: una bona educació.