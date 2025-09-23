La tornada a l’escola, més cara que mai
Portaveu en Drets Socials i Inclusió i Portaveu a la Comissió d’Infància al Parlament
Tornada a la rutina, tornada a l’escola. El curs escolar 2025/2026 ha arrancat com un dels més cars de la història. Segons l’OCU aquest any fer front a la tornada a l’escola pot suposar un desemborsament mitjà de 500 euros per infant. Cada mes de setembre és una prova per a les llars catalanes. El cost dels llibres de text varia segons la tipologia de centre. A tot això, cal afegir xandall, material escolar, altre material fungible, menjador escolar, transport escolar si s’escau.
El territori marca una altra diferència clau en el retorn a l’escola. No és el mateix preparar l’inici de curs a una gran capital que fer-ho en un altre municipi amb menys pressió de preus. Altrament, hi ha altres factors com l’encariment sostingut dels preus dels productes escolars. Segons dades de l’INE, des del 2022, els preus han augmentat un 18%. Aquest increment es reflecteix especialment en: llibres de text amb una alça d’un 13%, material de papereria amb un 17% superior i, roba infantil, amb un augment d’un 11%. A la pràctica, moltes famílies admeten fer ús d’estratègies d’estalvi, des de la compra anticipada o de segona mà, a la reutilització de xandalls, motxilles, etc.
Cal donar continuïtat a la socialització dels llibres i els vals escolars. No obstant això, són insuficients i caldria i estudiar noves fórmules que signifiquin un major alleugeriment econòmic per a les famílies. No hem de perdre de vista les xifres de pobresa infantil a Catalunya: un 34,7% dels infants de menys de 18 anys a Catalunya viuen en situació de pobresa, fet que suposa un total de 467.700 infants. Encapçalem una de les taxes més elevades en pobresa infantil d’Europa i ens situem darrere de Romania. Activar l’estratègia de lluita contra la pobresa infantil és més que urgent. Ja fem tard.
El Departament d’Educació en un any que porta de legislatura no ha estat exempt de conflictes importants. Des del PP hem exigit solucions immediates. Mestres amb plaça assignada han de recórrer quilòmetres de distància, a finals del passat mes de juliol 57.000 docents estaven pendents de les adjudicacions i se’ns va vendre quelcom com un error atribuïble a una única persona i es va haver de repetir el procés. I no menystenir la persistència dels mals resultats educatius a Catalunya. Sabem que l’educació també venç la pobresa. Garantir una educació de qualitat és garantir un ascensor social per a tothom. Així mateix, posem en valor la figura del mestre/a i l’esforç personal de cada alumne.
El Partit Popular al Parlament de Catalunya som defensors d’una educació de qualitat i en llibertat. Hem exigit fermament i continuem treballant perquè hi hagi més personal, més i millors recursos per a l’educació, tant pública com concertada. Una educació trilingüe. Llibertat educativa en l’elecció del centre i el model escolar. Ús adequat de les TIC i acompanyament a les famílies. Defensem tant l’escola pública com la concertada. Menjador escolar a la primària i la secundària; la necessària climatització a les aules. També cal posar fi als barracons i això implica una major inversió. Aquesta actualment continua per sota el 2009. Catalunya registra actualment més de 900 barracons en escoles i instituts. A més a més, la nostra proposta és la defensa per la universalització i gratuïtat de l’etapa de 0 a 3 anys i alhora hem reivindicat més recursos per a l’alumnat amb NEE.
Invertir en Infància és apostar pel futur. Desitjant-vos molt bon curs: “Quan ensenyar és un art, aprendre és un plaer”.