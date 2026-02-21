Més habitatge
Cap de l’Oposició a la Paeria
Des del PP Lleida hem celebrat una sectorial de treball per abordar un dels principals reptes que avui preocupen la ciutadania: l’habitatge. Parlar d’habitatge és parlar de projecte de vida, d’emancipació juvenil, d’arrelament i de competitivitat econòmica. I la diagnosi que en fem és clara: a Lleida ciutat i al conjunt de la província hi ha dificultats reals d’accés tant al mercat de lloguer com al de compra.
En aquesta jornada hem volgut fer una anàlisi rigorosa i realista de la situació. Hem escoltat promotors, arquitectes, agents immobiliaris, administradors de finques i professionals vinculats al sector per identificar les traves que avui dificulten la promoció d’habitatge nou i també la rehabilitació del parc existent. La conclusió és compartida: cal actuar amb decisió si volem revertir l’escassetat d’oferta i l’increment de preus.
Un dels principals obstacles és l’excés de burocràcia i la lentitud en la concessió de llicències. Hi ha promocions que poden trigar més d’un any a obtenir els permisos necessaris. Aquest retard encareix els projectes i desincentiva la inversió. Proposem establir terminis màxims clars i efectius per a la tramitació de llicències, reforçar els serveis tècnics municipals i simplificar procediments administratius.
També hem analitzat el debat entre nova promoció i rehabilitació. Apostem per un model equilibrat. És evident que la rehabilitació d’edificis existents –especialment en barris consolidats– és necessària i contribueix a millorar la qualitat urbana i, simultàniament, a posar fi a la degradació de moltes zones. Però no podem renunciar a la nova promoció, imprescindible per ampliar l’oferta i respondre a les necessitats actuals de les famílies.
Hem de fer de Lleida una ciutat còmoda tant per viure-hi com per desenvolupar els projectes de vida. I l’habitatge és clau. La manca d’oferta en determinades zones tensiona els preus i dificulta l’accés, especialment als joves. Calen incentius fiscals i ajuts a la rehabilitació, i sòl disponible i agilitat administrativa per impulsar noves promocions.
Un altre element que preocupa és la inseguretat jurídica derivada de l’ocupació il·legal i el nostre posicionament és clar: tolerància zero amb les okupacions. Sense seguretat, no hi ha mercat de lloguer que funcioni. Sempre he defensat i defenso la necessitat d’un punt d’atenció municipal per a les persones i comunitats afectades per okupacions, perquè se’ls assessori què han de fer; però l’esquerra lleidatana ho han impedit.
No podem obviar tampoc el context socioeconòmic. Els sous, especialment entre els joves, sovint no permeten accedir ni al lloguer ni a la compra. La precarietat laboral és un factor determinant. Per això defensem mesures que facilitin l’accés al primer habitatge, com ajudes directes a l’entrada per a joves i famílies treballadores, avals públics parcials i incentius fiscals per a la compra del primer pis.
Pel que fa al mercat del lloguer, la declaració de zones tensionades no ha resolt el problema de fons: la manca d’oferta. Limitar preus sense incrementar el nombre d’habitatges disponibles pot acabar reduint encara més el parc de lloguer. Apostem per incentivar que els propietaris posin els seus immobles al mercat, amb garanties jurídiques i beneficis fiscals. Avui, moltes persones tenen por de posar el seu habitatge en lloguer.
També hem detectat una dificultat creixent per trobar habitatges adaptats a les necessitats reals: pisos de dimensions adequades per a famílies, habitatges accessibles per a persones grans o amb mobilitat reduïda. La planificació urbanística ha de tenir en compte aquests canvis demogràfics i socials.
Des del PP Lleida tenim un missatge clar: apostem per l’habitatge. Apostem per garantir la seguretat jurídica, per no criminalitzar la iniciativa privada i per facilitar la promoció i construcció de nous habitatges amb ajudes directes i menys traves administratives. Apostem, també, per la rehabilitació d’edificis existents sempre que sigui viable i aporti valor als barris.
L’habitatge no pot ser un camp de batalla ideològic. Ha de ser una prioritat compartida. Si volem que els nostres joves es quedin a Lleida, si volem atraure talent i activitat econòmica, necessitem més habitatge, més oferta i més seguretat. Aquesta és la nostra proposta i el nostre compromís amb la ciutat.