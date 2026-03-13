IRTA Pirineu: nova via per a la innovació
Director general de l’IRTA
El Pirineu català és un dels grans actius del nostre país. És paisatge, biodiversitat i patrimoni natural, però també és activitat econòmica, producció agroalimentària de qualitat i cultura de territori. És un espai on la relació entre les persones i el medi es manté viva i on la gestió sostenible no és un concepte teòric, sinó una realitat quotidiana.
Amb la posada en marxa d’IRTA Pirineu, fem un pas endavant per reforçar aquest potencial. No es tracta simplement d’obrir un nou centre, sinó de consolidar una aposta estratègica per situar la recerca i la innovació al servei dels territoris de muntanya. A l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) tenim el propòsit de generar i transferir coneixement per transformar de manera sostenible el sistema agroalimentari, forestal i aqüícola. El Pirineu és un territori clau per fer-ho realitat.
IRTA Pirineu es concep com un espai de recerca i transferència de coneixement connectat amb el territori, amb projectes pilot, col·laboració amb explotacions i treball directe amb els actors locals.
La muntanya concentra alguns dels grans debats de futur: com produïm aliments de manera sostenible, com gestionem els boscos i el paisatge, com ens adaptem al canvi climàtic i com garantim oportunitats perquè les noves generacions puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori. IRTA Pirineu neix per contribuir, des de la ciència, a donar respostes a aquests reptes.
Volem reforçar la recerca orientada als àmbits fonamentals per al Pirineu: la ramaderia extensiva i de muntanya, la gestió agroforestal, la prevenció d’incendis a través de la gestió del paisatge, l’adaptació dels sistemes productius al nou context climàtic i la valorització de productes locals amb base científica i tecnològica. El nostre objectiu no és només generar coneixement, sinó convertir-lo en solucions útils per a explotacions, cooperatives i empreses del territori, per tal que la innovació arribi de manera ràpida i fluida a tot el Pirineu.
Aquesta aposta només té sentit si es construeix en xarxa. IRTA Pirineu vol ser un espai de col·laboració amb les administracions locals i comarcals, amb les organitzacions professionals agràries, amb les cooperatives, amb les empreses, amb centres educatius i de recerca i amb les universitats. La innovació no es transfereix de manera unidireccional; es cocrea amb els actors del territori. La nostra responsabilitat és aportar rigor científic, capacitat tecnològica i visió sistèmica, escoltant i compartint objectius.
Al Pirineu, economia, paisatge i comunitat formen part d’un mateix equilibri. Una explotació viable no és només una empresa que funciona: és activitat que fixa població i manté viu el territori. Un paisatge gestionat és també una garantia de futur. I la innovació —ja sigui en processos, en digitalització o en nous models de negoci— és una condició imprescindible perquè les noves generacions vegin en la muntanya una oportunitat real de projecte vital.
El relleu generacional és, en aquest sentit, una peça clau. Si volem joves al Pirineu, cal que hi trobin oportunitats reals, projectes viables i un entorn que combini tradició i innovació. Des de la recerca podem contribuir-hi amb digitalització, millora de processos, noves cadenes de valor i suport tècnic especialitzat, però també creant un entorn de talent on professionals i investigadors puguin desenvolupar la seva trajectòria vinculats al territori.
IRTA Pirineu és, en definitiva, una aposta per reforçar la resiliència ambiental, la viabilitat econòmica i la cohesió social de la muntanya. Situar la ciència al costat del territori és la millor manera de garantir que el Pirineu continuï sent un espai viu, productiu i ple d’oportunitats.
El futur del Pirineu és una responsabilitat compartida. I des de l’IRTA volem assumir-hi el nostre compromís amb rigor, amb aliances i amb visió de llarg termini.