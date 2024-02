L'esport, propera parada de la IA

Creat: Actualitzat:

Fa dies que parlem de la intel·ligència artificial. De tots els tipus, formats i maneres, i ho seguirem fent mentre ens deixeu explicar en aquestes pàgines què passa en el món tecnològic i científic.

Avui li toca a l’esport, com a tema central d’aquest número. I com sempre, en clau lleidatana i catalana, i és que dos joves de Balaguer i de Fraga, juntament amb un equip de matemàtics i enginyers han creat la primera plataforma d’intel·ligència artificial del món del pàdel. És aiball, i ja compta amb 5.000 usuaris d’arreu del país, entre ells molts de clubs de les terres de Lleida.

Però què pot aportar la IA al pàdel? Aquesta incipient intel·ligència artificial, com totes les IA, funciona amb dades, milers i milions de dades que es capturen en temps real, en aquest cas gràcies a càmeres col·locades a les pistes, que analitzen el joc, moviments i cops de cada un dels jugadors, i els dona pistes, consells, trucs i propostes de millora, una complexa anàlisi de joc que podria donar el millor dels especialistes d’aquest esport. Tot unit en una plataforma social, en la qual es pot compartir resultats i fer seguiment d’altres jugadors. Un entorn social en un esport que, entre moltes altres coses, ja és molt social. És la punta de l’iceberg.

L’esport fa temps que treballa amb milions de dades. El futbol fa dies que analitza el moviment de cada jugador pel camp per tal de millorar els recorreguts, la potència dels xuts i les passades. El bàsquet també, i el golf, i l’atletisme.

Com l’esport, tots els sectors de la societat formaran part d’aquesta onada d’alta tecnologia, que ens ha agafat amb més preguntes que respostes, però estic segur que li sabrem treure tot el suc possible, com hem fet al llarg de la història, amb adaptacions i saltant totes les pors al canvi possibles.