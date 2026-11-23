Catalunya vota a Espanya
Avui hem travessat l’equador de la campanya electoral d’aquesta España que nos une. Unes eleccions on els catalans no hi hauríem de ser. I no faig pas una crida a la no-participació, enteneu-me, que cadascú ja és prou grandet per saber el que més li convé. El que dic és que, en unes eleccions espanyoles, els catalans podem o no partipar-hi, però hem de tenir clar que ho fem com a ciutadans d’un Estat que no reconeix Catalunya com a subjecte polític sobirà. Hem de tenir clar que tenim el dret, no pas el deure, de votar per decidir qui governa una Espanya que s’escriu amb una Ñ com una casa de pagès mentre continuem sense poder decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de la nostra nació. Diuen les males llengües que no hi ha res més perillós que un polític en campanya electoral. I les espanyoles hi aporten un plus de perillositat perquè malparlar de Catalunya i dels catalans és un recurs electoral que mai no passa de moda. Malparlar de Catalunya, fins i tot a Catalunya, sempre fa créixer l’urna de vots. No hi ha dubte que Catalunya sempre ha estat un instrument de mobilització electoral... en la política espanyola. Mentre uns ens amenacen a anar laminant la nostra llengua, uns altres, com el candidat perdonavides la fan invisible quan intervenen públicament en castellà des del faristol de la capital del xotis. Uns l’ataquen obertament mentre uns altres l’arraconen i la invisibilitzen. Dues maneres diferents de contribuir a la seva desaparició. Les campanyes electorals les carrega el diable i en aquest exercici diabòlic d’anar variant el discurs segons com bufi el vent, ens hauríem de preguntar quants d’aquests projectes polítics tenen realment Catalunya com a objectiu nacional i quants la tenen com a instrument electoral. Remenant hemeroteca he trobat una crònica del periodista Enric González (publicat a El País el 14 d’octubre de 1999) intitulat “Despertadors de vots” on explicava que Felipe González era una peça electoral important del PSC perquè havia de mobilitzar milers de votants de l’àrea metropolitana de Barcelona que s’abstenien a les eleccions catalanes. La seva presència a Santa Coloma de Gramenet va servir, precisament, per activar aquest vot. El de l’americana de pana postissa no va venir a promoure una Catalunya catalana sinó a mobilitzar una Catalunya espanyola. I allà, justament a les urnes espanyoles és on catalans i catalanes dipositarem, si és que ens plau, els nostres vots.