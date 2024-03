Les nostres regles

Creat: Actualitzat:

“Que et vingui la regla cada mes és una cosa fantàstica. Hauríem de fer una festa. El teu cos t’està comunicant que tens uns ovaris que funcionen, que estàs sana, que ets una dona fèrtil. En un món normal seria motiu d’alegria, i no una cosa per amagar o infravalorar. Per sort, sembla que a poc a poc està canviant aquesta percepció. Tant de bo aconseguim que sigui més visible.” Aquestes declaracions són de la ginecòloga Elena Carreras, una de les professionals que més ha treballat a casa nostra per introduir la perspectiva de gènere en la medicina. Em va fer aquesta afirmació tan contundent amb una gran naturalitat i, potser per això, les paraules em ressonen sovint. Conversar-hi és sempre profitós, perquè amb la serenitat que la caracteritza demostra que queda molta feina a fer en el camí de l’empoderament de les dones i en la capacitat d’entendre la nostra salut i el nostre cos. Perquè sembla que parlar de la menstruació encara incomoda i està farcit de tabús. Potser per això en la publicitat la sang segueix sent blava i la majoria de compreses, tampons o copes menstruals són rosa. Potser, com diu la doctora Carreras, ha arribat el moment que la nostra societat deixi de tenir por al color vermell. Per això, que des d’aquesta setmana una persona menstruant pugui anar a la farmàcia a recollir, de forma gratuïta, una copa menstrual, unes calces menstruals o un paquet de dues compreses de roba és, sens dubte, una notícia que cal celebrar. La mesura s’emmarca dins del Pla d’equitat menstrual que ha promogut la conselleria de Tània Verge i que busca, entre altres coses, combatre la pobresa menstrual. Les xifres parlen per si soles. Es calcula que, en algun moment de la vida, 2 de cada 10 dones han tingut dificultat econòmica per comprar productes menstruals. Cal parlar de la regla i de tot allò que l’envolta. I fer-ho amb naturalitat i sense eufemismes. De la mateixa manera que cada cop més dones saben que no és normal tenir regles doloroses o que l’endometriosi és una malaltia que costa de diagnosticar. Parlem de la regla a l’escola, a casa, en converses amb amics o companys de feina. Normalitzem que les dones sagnem mes rere mes i que els productes menstruals no han de ser un privilegi sinó un dret de primera necessitat.