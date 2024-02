Navegant pel tsunami de la IA

Creat: Actualitzat:

Tenim dades. Només l’11,8% de les empreses espanyoles han incorporat tecnologia IA, xifra que baixa al 4,6% de les microempreses. Aquest 2024 la IA s’ha convertit en una eina indispensable per a la innovació, l’eficiència i la competitivitat.

Les pimes, que formem l’espinada dorsal de l’economia, ens trobem davant d’una oportunitat única per transformar les operacions, serveis i productes a través de la IA. Per una banda, l’automatització i eficiència: la IA permet automatitzar tasques repetitives, alliberant temps perquè els treballadors es concentrin en tasques de major valor. Això inclou la gestió d’inventari, atenció al client a través de xatbots i optimització de rutes de lliurament. Per exemple, les empreses que utilitzen IA en logística han reduït els seus costos d’enviament. L’anàlisi de dades i presa de decisions també juguen un paper molt important.

Aquestes eines poden analitzar grans volums de dades per identificar patrons, tendències i insights, ajudant les pimes a prendre decisions ràpidament. També personalitzar l’experiència del client, cosa que també ens permet la IA, des de recomanacions fins a suport.

Però com ens podem sumar a aquesta onada? Invertir en formació per als empleats és clau per comprendre i utilitzar aquestes eines IA. També són importants les col·laboracions amb start-ups de tecnologia, universitats o contactar amb experts.

L’adopció de la IA per part de les pimes no és només una tendència, sinó una necessitat per ser competitius en un mercat cada vegada més tecnològicament avançat. Encara que els desafiaments són innegables, les oportunitats que ofereix per a la innovació, l’eficiència i el creixement són immenses. Pimes, aprofiteu les onades del tsunami de la IA, que us valdrà la pena, segur!