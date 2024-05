Creat: Actualitzat:

Hi ha productes que milloren amb el temps, envelleixen amb estil i es revaloren. I n’hi ha que no. Els vins són un cas paradigmàtic d’aquesta premissa. En canvi, la cervesa, no: feta i beguda és el millor que hi ha. Quan ets jove tendeixes a beure més aviat la cervesa que el vi, i a mesura que adquireixes edat aquests gustos tendeixen a equilibrar-se o, fins i tot, invertir-se. A mi m’ha passat.

La meva etapa al capdavant de Pimec Joves a Lleida ha arribat a port, ja no em queda espuma a la cervesa ni el dinamisme dels inicis, malgrat que la implicació segueix intacta, així que encetaré una ampolla de vi per seguir un nou camí, però per fer això cal que hi hagi un relleu.

I no puc estar més contenta de veure de prop com continuarà la Zoe Valero, segona generació de Torrons Fèlix, companya –i amiga– d’equip de l’executiva des del primer dia, i persona que transmet bon rotllo, energia positiva, que és generosa, que connecta i crea sinergies per allí on passa, i que és una gran professional i empresària, fent créixer el seu negoci artesà mitjançant la detecció de nínxols en el seu mercat, desestacionalitzant-lo i, en definitiva, treballant d’una manera excel·lent el seu producte.

I quins torrons que fan! Vull agrair a tothom que m’ha acompanyat en aquest apassionant trajecte, en especial al meu nucli dur de Pimec Joves, que ara seguirà des d’un segon pla. Deixo la cervesa per iniciar-me en el món del vi. Gràcies, Zoe!

