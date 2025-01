Donacions empresarials: un impuls

Creat: Actualitzat:

En un món de desigualtats socials i reptes ambientals, el paper de les empreses, especialment les pimes, com a agents de canvi és més crucial que mai. Les donacions a associacions i fundacions no són només un acte de generositat, sinó una inversió en el futur de la societat. Lluny de ser simples gestos filantròpics, aquestes aportacions tenen un impacte tangible en la vida de les persones i en el desenvolupament de les comunitats.

Donar és més que compartir recursos; és una expressió profunda de la nostra humanitat que enriqueix tant qui rep com qui dona. En una societat sovint marcada per la individualitat, la solidaritat emergeix com un far que il·lumina el camí cap a una societat més justa i cohesionada.

Les empreses que destinen recursos a projectes socials, culturals i mediambientals demostren un compromís real amb el bé comú. Aquestes donacions permeten finançar iniciatives que, altrament, no tindrien els recursos per prosperar. A més, comporten beneficis fiscals: la nova llei del mecenatge permet desgravar entre un 40% i un 80% de les aportacions. Això, juntament amb una millora de la imatge corporativa, converteix el mecenatge en una estratègia win-win.

Segons l’Agència Tributària, el 2023 les donacions deduïdes van superar els 696 milions d’euros, el registre més alt des del 2016. Aquesta tendència mostra una creixent consciència social sobre la importància de contribuir al desenvolupament educatiu i cultural, també a Lleida.

Moltes pimes i ciutadans ja han contribuït a millorar el futur de Lleida. I tu? La pròxima vegada que tinguis l’oportunitat de donar, recorda que la generositat té el poder de canviar el món. Tu tries com fer història!