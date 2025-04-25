Anna Benet: “Aitona és l’ànima del projecte: la fruita no s’entén sense el territori”
Porta les regnes d’Aitona Gourmet, una empresa creada en aquesta localitat del Segrià per donar una nova vida a la fruita dolça de la zona. Arrels familiars profundes i la mirada posada en la qualitat i la proximitat per portar la fruita del camp a casa.
Com neix Aitona Gourmet i quin és el teu vincle personal amb el projecte?
Aitona Gourmet sorgeix d’un somni familiar i d’un profund amor per la nostra terra. La meva àvia era d’Aitona, i tot i traslladar-se a Lleida, part de la família va continuar treballant les terres del poble. Avui, el meu cosí Josep Maria les continua cuidant amb dedicació.
Ens vam adonar que la feina que fèiem al camp no rebia el reconeixement que mereixia, ni pel que fa al preu ni pel valor percebut. Per això, el meu tiet, Tatxo Benet, va decidir impulsar un canvi. Va engegar Aitona Gourmet: ell va confiar al meu cosí la gestió agrícola, i a mi, la part del projecte que connecta amb les persones.
El nostre objectiu era clar: portar la fruita directament des dels nostres arbres fins a casa del consumidor, amb la màxima qualitat i aquell gust autèntic que molts recordem de quan érem petits. Per mi, aquest projecte no és només feina; és tornar a les arrels, donar vida a un llegat i oferir al món el millor que tenim: la fruita més dolça del món.
Portar la fruita d’Aitona a casa, sense intermediaris
Volíem que tothom pogués gaudir de la fruita acabada de collir, en el seu millor moment, tal com la mengem nosaltres al camp. Sense intermediaris i amb tot el sabor. L’impuls del comerç online ens va donar l’oportunitat perfecta per fer aquest pas. Així va néixer la botiga online d’Aitona Gourmet, una manera fàcil i directa d’acostar el producte de temporada als consumidors.
Quins són els productes estrella i què els fa especials?
Els nostres emblemes són els préssecs, nectarines, paraguaians i cireres: fruita dolça, saborosa i de gran qualitat. Recentment hem recuperat la tomata rosa, que ha estat tot un èxit, i per això hem ampliat l’hort amb noves varietats.
A més de la fruita fresca, també oferim una selecció de productes gourmet de Lleida com oli, embotits, vins i licors. Ens agrada pensar que cada producte porta un trosset del nostre territori fins a casa vostra.
A qui us adreceu i on teniu més presència?
Ens dirigim a persones que valoren la qualitat i busquen la comoditat de rebre la fruita a casa. Entre els nostres clients hi ha famílies, però també cuiners i restaurants que volen oferir un producte excel·lent. Actualment venem principalment a Catalunya, però cada vegada rebem més comandes de la resta de l’Estat. També col·laborem amb altres petits productors per ampliar l’oferta i mantenir l’autenticitat.
Com incorporeu la innovació en un sector tan tradicional com el de la fruita?
Tot i que mantenim la collita i l’embalatge manuals per garantir la qualitat, hem apostat fort per la digitalització. Amb la botiga online oferim una experiència ràpida i còmoda: en 24 hores pots tenir fruita fresca a casa. També estem millorant el packaging per fer-lo més sostenible, perquè cuidar la terra també vol dir cuidar el planeta.
Quina és la visió de futur d’Aitona Gourmet?
Volem continuar creixent sense perdre la nostra essència: qualitat, proximitat i autenticitat. A curt termini, estem ampliant el catàleg amb noves varietats i preparant lots de Nadal amb productes de primera. També treballem per fer la nostra plataforma digital encara més àgil i accessible. Però, per damunt de tot, volem continuar sent una marca de confiança, arrelada al territori i propera a les persones.
Quin paper juga Aitona i el territori en el vostre projecte?
Aitona és l’ànima del projecte. La qualitat de la fruita d’aquí és reconeguda, i la floració al març és un espectacle que ens recorda la bellesa d’aquest entorn. Estem profundament lligats al territori, i volem contribuir al seu creixement donant a conèixer els seus productes i col·laborant amb agricultors i artesans locals. Sense aquesta terra, la nostra marca no tindria sentit.
Quin missatge donaries als joves que volen emprendre des del món rural?
Els diria que no tinguin por. Hi ha molt camí per fer i moltes oportunitats per innovar des del món rural. No és fàcil, però amb passió i constància tot arriba. Les eines digitals permeten arribar molt lluny des de qualsevol racó. El més important és creure en el que fas i no perdre mai el vincle amb el territori.