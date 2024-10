Joc de paelles de ferro al baix carboni, lliures de materials tòxics, per cuinar amb el sabor de sempre.

Un joc de dos paelles de disseny japonès, de 24 i 26 cm, que et duraran tota la vida i amb què podràs cuinar, fregir i guisar amb el sabor de sempre. Aptes per a tot tipus de cuines i, fins i tot, sempre que es desmuntin els mànecs, són aptes per posar al forn.

Aconsegueix-les amb SEGRE i cuina com sempre de forma saludable i lliure de qualsevol material tòxic.

Característiques: Material: ferro fos al baix carboni de gran qualitat.

al baix carboni de gran qualitat. Distribueixen la calor de forma ràpida i uniforme amb un control precís de la temperatura.

amb un control precís de la temperatura. 100% lliures de PFOA i materials tòxics que garanteixen una cuina més segura i saludable.

que garanteixen una cuina més segura i saludable. Revestiment ceràmic natural antiadherent que permet utilitzar menys greix.

que permet utilitzar menys greix. Aptes per a tota mena de cuines: elèctrica, gas, vitroceràmica i també inducció.

tota mena de cuines: Aptes per al forn , desmuntant el mànec de fusta.

, desmuntant el mànec de fusta. Amb antiadherent natural i fons polit.

Amb el manteniment adequat duren tota la vida .

. Mides i pes:

Diàmetre 24,5 cm x alçada 4,9 cm (1,8 l) i 1,2 kg.

Diàmetre 26,6 cm x alçada 5,2 cm (2,3 l) i 1,4 kg.

Preus: Lectors: 42 €

Subscriptors: 39,95 €