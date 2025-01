Un estudi efectuat per experts espanyols demostra els beneficis del dejuni intermitent per perdre pes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Granada, la Universitat Pública de Navarra i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (Ciber) ha llançat llum sobre els efectes positius del dejuni intermitent en la pèrdua de pes i la salut cardiovascular de persones amb problemes d’obesitat a Espanya.

La investigació, que va comptar amb la participació de 197 persones (50% dones) d’entre 30 i 60 anys, va revelar que realitzar l’última ingesta d’aliments abans de les 17:00 hores i posteriorment no sopar a la nit és una estratègia segura i eficaç per reduir el greix subcutani abdominal, especialment després de períodes d’excessos com les festes nadalenques.

L’obesitat a Espanya: Un desafiament per a la salut pública

A Espanya, la prevalença de sobrepès i obesitat arriba a xifres alarmants: el 70% en homes i el 50% en dones. Aquesta condició s’associa a múltiples alteracions metabòliques com la diabetis tipus 2 i augmenta exponencialment el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars, hipertensió i certs tipus de càncer.

Segons els científics, aquest preocupant augment de pes en la població no només impacta en la qualitat de vida de les persones, sinó que també suposa un desafiament per al sistema de salut pública. Per això, els investigadors treballen en la implementació d’estratègies efectives i senzilles per abordar aquest problema.

El dejuni intermitent com a alternativa a les dietes tradicionals

Si bé les dietes de restricció calòrica ajuden a perdre pes i milloren la salut cardiovascular, el seu manteniment a llarg termini sol ser difícil. Davant d’aquesta situació, sorgeix el dejuni intermitent com una alternativa prometedora.

El dejuni intermitent consisteix a alternar períodes d’ingesta amb períodes de dejuni que poden durar des d’hores fins dies. Un tipus de dejuni intermitent que ha guanyat popularitat en els últims anys és aquell que redueix el nombre d’hores d’ingesta i prolonga les hores de dejuni cada dia, conegut com a restricció horària de la ingesta d’aliments.

A Espanya, les persones solen prendre el seu primer esmorzar entre les 7:00 i 8:00 hores del matí i sopen entre les 21:00 i 22:00 hores de la nit, la qual cosa implica una finestra d’ingesta de 12 a 14 hores. En el dejuni intermitent, aquesta finestra es redueix a 6-8 hores, dejunant durant 16-18 hores.

Resultats de l’estudi: Beneficis del dejuni intermitent primerenc

L’estudi multicèntric, aleatoritzat i controlat, dut a terme en Granada i Pamplona, va dividir els participants en quatre grups: habitual, dejuni primerenc (finestra d’ingesta aproximadament de 9:00 a 17:00), dejuni tardà (aproximadament de 14:00 a 22:00) i dejuni autoseleccionat (els participants elegien la seua pròpia franja horària).

Els resultats van revelar que, encara que el dejuni intermitent no va mostrar beneficis addicionals en la reducció de greix visceral en comparació amb un programa d’educació nutricional, els grups que realitzaven dejuni, independentment de l’horari d’ingesta, van aconseguir una pèrdua de pes més gran (3-4 quilos de mitjana) en comparació amb el grup de tractament habitual.

Va destacar especialment el grup de dejuni primerenc, que va reduir en gran manera el greix subcutani abdominal i va millorar significativament els nivells de glucosa en dejú i durant la nit, suggerint que aquest tipus de dejuni podria ser especialment beneficiós per optimitzar la regulació de la glucosa i prevenir la diabetis.

L’estudi dut a terme per investigadors espanyols ha posat de manifest els beneficis del dejuni intermitent, especialment del dejuni primerenc, en la pèrdua de pes i la millora de la salut cardiovascular en persones amb sobrepès i obesitat.

Aquestes troballes obren noves perspectives en l’abordatge de l’obesitat i les seues complicacions associades, oferint una alternativa més sostenible i efectiva a les dietes tradicionals de restricció calòrica. Tanmateix, és important destacar que la implementació d’aquests canvis en els hàbits alimentaris s’ha de realitzar sota supervisió mèdica i adaptar-se a les necessitats individuals de cada persona.

Futures investigacions hauran d’aprofundir als mecanismes subjacents als beneficis del dejuni intermitent i explorar la seua aplicabilitat en diferents poblacions i contextos. No obstant, els resultats d’aquest estudi representen un pas important en la recerca d’estratègies efectives per combatre l’obesitat i millorar la salut cardiovascular de la població espanyola.