Ets esportista? Tingues en compte aquests factors de risc de lesions inguinals

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi liderat pel Grup d’Investigació Asturià en Rendiment, Readaptació, Entrenament i Salut (AstuRES) ha identificat factors que predisposen a lesions inguinals en esportistes, especialment en aquells que practiquen esports d’equip amb freqüents canvis de direcció, com el futbol o l’hoquei. Les troballes, publicades a la prestigiosa revista "British Journal of Sports Medicine", permetran implementar estratègies efectives de prevenció i millorar la qualitat de vida dels atletes.

Després de revisar més de 3.100 articles i analitzar una mostra de 1.516 esportistes, els investigadors van centrar la seua atenció en la força dels músculs adductors i abductors del maluc durant la pretemporada. Van comparar els nivells de força entre jugadors lesionats i no lesionats, descobrint que "el grup d’esportistes que es lesionava tenia una menor força significativa dels músculs adductors al començament de les temporades d’estudi en relació amb aquells que continuaven sans durant el període de seguiment", segons explica Hugo Olmedillas, professor del Departament de Biologia Funcional de la Universitat d’Oviedo.

En un estudi complementari, guardonat amb el tercer lloc en els XXV Premis Nacionals de Medicina de l’Esport, AstuRES va demostrar l’efectivitat d’un protocol específic de prevenció de lesions inguinals en jugadors d’hoquei patins. Marcos Quintana Cepedal, primer autor d’ambdós articles, destaca que "la implantació d’un protocol específic, de cinc minuts dos vegades a la setmana, dirigit a aquesta musculatura, permet reduir les lesions en un 20%".

Importància de la prevenció de lesions

Les lesions inguinals són una de les més freqüents a la pràctica esportiva, especialment en disciplines que impliquen canvis bruscos de direcció. Aquests estudis ressalten la importància d’implementar estratègies preventives basades en l’evidència científica, com l’enfortiment muscular específic, per reduir la incidència de lesions i millorar el rendiment dels atletes.

El Grup d’Investigació AstuRES, autor d’ambdós treballs, centra la seua activitat en l’anàlisi i prevenció de lesions esportives, emfatitzant la preservació de la salut com clavi per optimitzar el rendiment dels equips asturians d’elit. Les seues troballes contribueixen significativament al desenvolupament de protocols efectius d’entrenament i readaptació, beneficiant tant esportistes professionals com aficionats.