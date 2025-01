L’exposició al soroll dels avions es relaciona amb un pitjor funcionament del cor

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi observacional publicat a la revista Journal of the American College of Cardiology ha donat llum sobre els potencials riscos cardíacs associats a l’exposició a elevats nivells de soroll d’avions en persones que resideixen a prop d’aeroports. La investigació, liderada per experts de la University College London (UCL), es va basar en l’anàlisi de dades d’imatges cardíaques de 3.635 individus que viuen en les proximitats de quatre importants aeroports d’Anglaterra.

L’equip d’investigadors va comparar els cors d’aquells exposats a més nivells de soroll d’avions amb els dels qui residien en zones amb menor contaminació acústica. Els resultats van revelar que les persones sotmeses a nivells de soroll superiors als recomanats presentaven músculs cardíacs més rígids, amb una menor capacitat de contracció i expansió, el que es tradueix en una menor eficiència a l’hora de bombar la sang per l’organisme. Aquest fenomen es va observar especialment en aquells exposats a un soroll més elevat a la nit, possiblement a causa de factors com l’alteració del son i la probabilitat més gran de ser a casa durant la nit.

Més risc d’episodis cardíacs greus

A més, els investigadors van descobrir que aquests tipus d’anomalies cardíaques podrien multiplicar per dos o per quatre el risc de patir un episodi cardíac greu, com un infart de miocardi, ritmes cardíacs potencialment mortals o un ictus, en comparació amb el risc de les persones sense cap d’aquestes alteracions. Según Gaby Captur, autora principal de l’estudi i cardiòloga consultora del Royal Free Hospital de Londres, "el nostre estudi és observacional, pel que no podem afirmar amb certesa que els alts nivells de soroll dels avions causessin aquestes diferències en l’estructura i la funció cardíaca, però els nostres resultats se sumen a un creixent nombre de proves que el soroll dels avions pot afectar negativament a la salut del cor i a la nostra salut en general".

Efectes del soroll sobre la salut

El soroll ambiental, a més d’afectar la qualitat del son, pot desencadenar respostes d’estrès i provocar una sobreactivació del sistema nerviós simpàtic, elevant la pressió arterial, la constricció o dilatació de les artèries i una digestió més lenta. També pot provocar l’alliberament de cortisol, l’hormona de l’estrès, que pot augmentar la gana i provocar un augment de pes. Així mateix, s’ha establert una relació entre l’exposició a nivells elevats de soroll d’avions i l’augment de la pressió arterial i l’obesitat.

En el nou estudi, ambdós factors expliquen una part significativa de la relació entre el soroll dels avions i les diferències en l’estructura i el funcionament del cor. Els investigadors van analitzar les dades del Biobanc del Regne Unit de 3.635 participants que s’havien sotmès a una ressonància magnètica (RM) detallada del cor i que vivien a prop dels aeroports de Heathrow, Gatwick, Birmingham o Manchester. Entre els participants, el 8% vivia en una zona amb molt soroll d’avions durant el dia, i el 3% en una zona de molt soroll durant la nit.

Efectes a llarg termini

L’equip també va descobrir que els participants que van romandre en una zona amb més soroll d’aviació tenien entre un 10 i un 20% pitjor estructura i funció cardíaca que els seus homòlegs d’aquestes zones que s’havien mudat. Això suggereix que els efectes del soroll dels avions en la salut cardíaca poden persistir fins i tot després d’allunyar-se de la font de contaminació acústica.

Per aprofundir en les implicacions d’aquestes anomalies cardíaques, l’equip va analitzar una mostra separada de 21.360 persones que s’havien sotmès a ressonàncies magnètiques detallades del cor com parteix de l’estudi UK Biobank. Els resultats van indicar que un hipotètic individu amb aquestes anomalies cardíaques podria tenir fins quatre vegades més risc de patir un esdeveniment com un infart, un ritme cardíac anormal o un ictus.

En resum, aquest estudi observacional realitzat per investigadors de la University College London ha revelat una possible relació entre l’exposició a elevats nivells de soroll d’avions i un risc més important de problemes cardíacs en persones que resideixen a prop d’aeroports a Anglaterra. Les troballes suggereixen que el soroll dels avions pot afectar negativament l’estructura i funció cardíaca, especialment durant la nit, i que aquestes anomalies podrien augmentar significativament el risc de patir episodis cardíacs greus.

Si bé es tracta d’un estudi observacional que no pot establir una relació causal definitiva, els resultats se sumen a un creixent cos d’evidència que apunta als efectes perjudicials del soroll ambiental sobre la salut cardiovascular. Aquestes troballes subratllen la importància de considerar mesures per mitigar l’exposició al soroll dels avions en les comunitats properes als aeroports, a fi de protegir la salut dels residents a llarg termini.