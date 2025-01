El norovirus ha arribat a Espanya: així és el virus estomacal “altament” contagiós

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En les últimes setmanes, un nou virus ha irromput amb força en el panorama epidemiològic espanyol. Es tracta del norovirus, un patogen altament contagiós que està causant un considerable augment de casos de gastroenteritis a tot el territori. Els experts adverteixen de la rapidesa amb què es propaga aquest virus, conegut col·loquialment com el "virus de l’estómac", i recomanen extremar les mesures d’higiene per evitar la seua transmissió.

Símptomes i vies de contagi del norovirus

Els principals símptomes del norovirus inclouen vòmits, diarrea, nàusees, dolor abdominal i malestar general. Aquests símptomes solen aparèixer de forma sobtada, entre 12 i 48 hores després de l’exposició al virus, i persisteixen durant 1-3 dies en la majoria dels casos. Encara que la infecció per norovirus rares vegades és greu, pot provocar deshidratació, especialment en nens petits, ancians i persones amb malalties cròniques.

El norovirus es transmet fàcilment de persona a persona, ja sigui per contacte directe amb algú infectat o a través de superfícies i objectes contaminats. També pot propagar-se pel consum d’aliments o aigua contaminats. Els llocs tancats i amb gran afluència de persones, com residències d’ancians, hospitals, hotels i creuers, són especialment propicis per a la ràpida disseminació del virus.

Mesures de prevenció i tractament

Atesa l’absència d’un tractament específic per a la infecció per norovirus, la prevenció es converteix en la millor estratègia per frenar-ne l'avenç. Les autoritats sanitàries insisteixen en la importància de mantenir una adequada higiene de mans, rentant-les freqüentment amb aigua i sabó o utilitzant solucions hidroalcohòliques. Així mateix, es recomana netejar i desinfectar regularment les superfícies i objectes que puguin estar contaminats.

En cas de presentar símptomes, és fonamental aïllar-se per evitar encomanar altres persones i romandre a casa fins almenys 2 dies després de la desaparició dels símptomes. Durant aquest període, és crucial mantenir una adequada hidratació, bevent abundants líquids per compensar les pèrdues per vòmits i diarrea.

L’augment de casos de norovirus a Espanya es produeix en un moment en el qual el sistema sanitari ja es troba sota pressió a causa de l’epidèmia de grip estacional i la persistència del COVID-19. Aquesta triple amenaça suposa un repte addicional per als professionals de la salut i ressalta la necessitat de reforçar les mesures de prevenció i control d’infeccions.

Encara que el norovirus no sol causar complicacions greus en persones sanes, la seua alta capacitat de contagi i la rapidesa amb què es propaga el converteixen en un problema de salut pública que no s’ha de subestimar. La conscienciació ciutadana i la responsabilitat individual són claus per frenar l’expansió d’aquest virus i protegir els col·lectius més vulnerables.

