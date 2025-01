'Oleato', el cafè amb oli d’oliva que triomfa i que a més ajuda a regular els nivells de sucre en sang

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els espanyols consumeixen al voltant de 4,5 kg a l’any. Molts gaudeixen de la seua tassa matutina amb llet, crema o sucre. Tanmateix, pocs coneixen un ingredient secret que podria ajudar a reduir els nivells de sucre en sang: l’oli d’oliva!

Aquesta pràctica, originària d’Itàlia, consisteix a agregar una culleradeta d’oli d’oliva verge extra al cafè. La beguda resultant, coneguda com oleato, ha guanyat popularitat a Espanya gràcies als seus potencials beneficis per a la salut.

Propietats saludables del cafè amb oli d’oliva

L’oli d’oliva és ric en antioxidants, que ajuden a eliminar els radicals lliures del cos. També conté àcids grassos monoinsaturats, que milloren la funció cardiovascular i combaten la inflamació. A més, aporta vitamines A, E i D, essencials per a la vista, el colesterol i el sistema immunològic.

Estudis suggereixen que el consum regular d’oli d’oliva podria reduir el risc de certs tipus de càncer. Aquest ingredient també afavoreix la funció intestinal, prevenint el restrenyiment, i protegeix l’estómac contra l’acidesa excessiva.

L’oli d’oliva i els nivells de sucre en sang

Investigacions recents indiquen que afegir oli d’oliva al cafè podria tenir un efecte positiu en la regulació de la glucèmia. Un estudi publicat a la revista Diabetis Care va trobar que els participants que van consumir cafè amb oli d’oliva van experimentar una menor elevació dels nivells de sucre en sang després dels àpats, en comparació amb aquells que van beure cafè sol.

Els experts creuen que els àcids grassos saludables de l’oli d’oliva podrien millorar la sensibilitat a la insulina, ajudant el cos a processar el sucre de manera més eficient. Això és particularment beneficiós per a les persones amb diabetis tipus 2 o en risc de desenvolupar-la.

Com preparar un ' oleato'

Per fer un oleato casolà, simplement afegeix una culleradeta (uns 5 ml) d’oli d’oliva verge extra al cafè acabat de fer. Remena-la bé fins que l’oli s’incorpori completament. Pots ajustar la quantitat segons el teu gust personal.

És important utilitzar oli d’oliva d’alta qualitat, preferiblement verge extra, per obtenir els màxims beneficis. Evita els olis refinats o de baixa qualitat, ja que poden tenir un sabor desagradable i menys propietats saludables.

Possibles desavantatges del cafè amb oli d’oliva

Si bé l’oleato té potencials beneficis per a la salut, també hi ha algunes consideracions a tenir en compte. Algunes persones poden trobar que el sabor i la textura de l’oli d’oliva al cafè són desagradables. A més, l’oli afegeix calories extra a la beguda, la qual cosa pot ser una preocupació per als qui estan provant de controlar el seu pes.

És important recordar que l’oleato no és una solució màgica per a la diabetis o els problemes de sucre en sang. Sempre s’ha de consultar a un professional de la salut abans de fer canvis significatius en la dieta, especialment per a les persones amb condicions mèdiques preexistents.

Altres agregats saludables per al cafè

A més de l’oli d’oliva, hi ha altres ingredients que poden aportar beneficis al cafè:

Canyella : Pot ajudar a estabilitzar els nivells de sucre en sang i reduir la inflamació.

: Pot ajudar a estabilitzar els nivells de sucre en sang i reduir la inflamació. Cacau en pols : Ric en antioxidants i pot millorar l’estat d’ànim i la funció cognitiva.

: Ric en antioxidants i pot millorar l’estat d’ànim i la funció cognitiva. Llet de coco : Una alternativa baixa en carbohidrats i rica en greixos saludables, ideal per als qui segueixen una dieta cetogènica .

: Una alternativa baixa en carbohidrats i rica en greixos saludables, ideal per als qui segueixen una dieta . Mel crua: Un endolcidor natural amb propietats antibacterianes i antioxidants.

El cafè amb oli d’oliva, o oleato, és una tendència creixent a Espanya que pot oferir beneficis per a la salut, incloent un millor control dels nivells de sucre en sang. Tanmateix, és important recordar que no és una solució miraculosa i que sempre s’ha de consultar a un professional de la salut abans de fer canvis significatius en la dieta.