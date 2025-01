En què es diferencia el metapneumovirus humà de la grip i el covid-19?

Publicat per segre Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

En els últims mesos, el metapneumovirus humà (hMPV) ha guanyat atenció per la seua creixent presència als hospitals i consultes mèdiques d’Espanya després d’un nou brot sorgit a la Xina. Encara que menys conegut que la grip o el covid-19, aquest virus també pot causar infeccions respiratòries significatives, sobretot en poblacions vulnerables com nens petits, adults grans i persones inmunocompromeses.

El hMPV va ser identificat per primera vegada el 2001 i pertany a la família Paramyxoviridae, la mateixa que inclou el virus sincitial respiratori (VSR). Aquest patogen afecta principalment les vies respiratòries superiors i inferiors, causant des de símptomes lleus similars a un refredat fins infeccions greus com a pneumònia o bronquiolitis.

Símptomes i poblacions en risc

Els símptomes del metapneumovirus humà poden variar segons la gravetat de la infecció i la condició de salut del pacient. Entre els signes més comuns es troben febre, congestió nasal, tos, dificultat per respirar, fatiga i mal de coll. En casos greus, el virus pot desencadenar pneumònia o complicacions respiratòries que requereixen hospitalització.

Segons dades del Ministeri de Sanitat d’Espanya, des de començament d’any s’han registrat prop de 1.500 casos d'hMPV al país, amb un increment del 20% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Els grups més afectats són els menors de 5 anys i els més grans de 65, que representen el 70% dels casos reportats.

Diferències amb la grip i el covid-19

Encara que l'hMPV, la grip i el covid-19 poden provocar infeccions respiratòries, existeixen diferències clau entre ells. El metapneumovirus és causat pel hMPV, la grip pels virus de la influença (tipus A i B), i el covid-19 pel SARS-CoV-2.

Quant a la transmissió, tots es propaguen de manera similar a través de gotícules respiratòries al tossir, esternudar o parlar, però la capacitat de transmissió del SARS-CoV-2 és més gran que la del hMPV i la grip. A més, l'hMPV no sol associar-se amb la pèrdua del gust o l’olfacte, un símptoma comú del covid-19, mentre que la grip sovint apareix de manera abrupta amb febre alta, dolors corporals intensos i fatiga extrema.

Diagnòstic i prevenció

El diagnòstic del metapneumovirus humà requereix proves específiques de laboratori com PCR o cultiu viral, a diferència de la grip que pot detectar-se amb proves ràpides i el covid-19 que es confirma mitjançant proves de PCR o antígens específics per a SARS-CoV-2.

Per prevenir la propagació del hMPV, els experts recomanen mesures similars a les empleades contra altres virus respiratoris, com el rentat freqüent de mans, cobrir-se en tossir o esternudar, evitar el contacte proper amb persones malaltes i quedar-se a casa si es presenten símptomes. Actualment no existeix una vacuna específica contra el metapneumovirus humà, per la qual cosa la prevenció és clau per controlar la seua transmissió.

El metapneumovirus humà és un virus respiratori emergent que està guanyant protagonisme a Espanya i altres països a causa de la seua capacitat per causar infeccions significatives, especialment en poblacions vulnerables. Encara que menys conegut que la grip o el covid-19, és important estar informats sobre els seus símptomes, diferències amb altres virus i mesures de prevenció per protegir la salut pública. Davant de qualsevol símptoma respiratori, es recomana buscar atenció mèdica i seguir les pautes d’higiene per evitar la propagació d’aquest i altres patògens.