Micro-ARN circulants en sang, claus per millorar el pronòstic després d'un ictus isquèmic

Un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha descobert una relació entre nivells elevats de cinc micro-ARN circulants en sang i un pitjor pronòstic en pacients que han patit un ictus isquèmic. Aquestes petites molècules d'ADN regulen al voltant del 60% dels gens humans que produeixen proteïnes, i la possibilitat de modular-ne l'activitat obre la porta al desenvolupament de nous tractaments per millorar l'evolució dels pacients després d'un infart cerebral.

La investigació, publicada a la revista "Neurology", ha comptat amb la participació de diversos centres hospitalaris espanyols. Els investigadors van analitzar més de 2.000 micro-ARN en mostres de sang de 215 pacients amb ictus isquèmic atesos a l'Hospital del Mar entre 2009 i 2018, identificant inicialment diversos candidats que semblaven estar elevats en pacients amb pitjor pronòstic als 3 mesos. Posteriorment, van validar els resultats en una segona cohort de 191 pacients, confirmant l'associació de 5 d'aquestes molècules amb el pronòstic.

Segons el doctor Jordi Jiménez Conde, coordinador del Grup de recerca Neurovascular de l'institut, "aquests micro-ARN poden representar potencials objectius terapèutics" relacionats amb mecanismes de regeneració neuronal i vascular que podrien ajudar en la recuperació. Alguns ja compten amb inhibidors que permetrien modular-ne l'activitat sobre els gens regulats.

No obstant això, la doctora Isabel Fernández Pérez, investigadora de l'estudi, puntualitza que encara cal estudiar a fons les seves funcions i analitzar com es poden modular in vitro i in vivo, ja que "un micro-ARN pot actuar sobre diversos gens a la vegada, fet que pot ser positiu, però que, al mateix temps, pot complicar-ne l'estudi."

L'ictus isquèmic, principal causa de discapacitat en adults i segona causa de mort al món segons l'OMS, provoca seqüeles que varien molt entre pacients malgrat tenir factors clínics i gravetat similars. Els factors genètics i epigenètics identificats en aquest estudi podrien ajudar a explicar aquesta variabilitat i a predir millor el pronòstic combinats amb altres factors de risc, facilitant un seguiment més acurat durant la recuperació amb una simple anàlisi de sang.