Un nou tractament redueix un 34% la progressió d'un càncer de fetge altament mortífer

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou tractament que combina els fàrmacs Lenvatinib i Pembrolizumab ha aconseguit reduir en un 34% el risc de progressió del carcinoma hepatocel·lular en estadi intermedi, segons ha demostrat un estudi liderat per l'Hospital Clínic de Barcelona i l'IDIBAPS. Aquesta innovadora teràpia, aplicada juntament amb la quimioembolització, també ha millorat la supervivència lliure de progressió dels pacients, passant de 10 a 14,6 mesos, i ha augmentat la resposta antitumoral del 50% al 72%.

La recerca, publicada a la prestigiosa revista "The Lancet", s'ha basat en un assaig clínic en què han participat 480 pacients de 137 centres d'arreu del món. Els resultats suposen el primer avenç significatiu en 20 anys per combatre aquest subtipus de càncer de fetge, que és un dels tumors més mortífers. "Aquest estudi representa un canvi de paradigma en el maneig dels pacients amb carcinoma hepatocel·lular en estadis intermedis", ha assegurat Josep M. Llovet, investigador principal de l'estudi.

El carcinoma hepatocel·lular és el càncer de fetge primari més freqüent i sol desenvolupar-se en persones que han patit malalties hepàtiques cròniques. El 25% dels pacients es diagnostica en estadis intermedis, amb un tumor que no es pot operar però que encara no ha fet metàstasi. Des de fa dues dècades, el tractament estàndard per a aquests casos és la quimioembolització, que oclueix els vasos sanguinis del tumor per provocar-ne la necrosi.

Combinació de fàrmacs innovadora

El Lenvatinib és un inhibidor de quinases que bloqueja la senyalització cel·lular que indueix la divisió i propagació del càncer, mentre que el Pembrolizumab és un anticòs que ajuda al sistema immunitari a atacar les cèl·lules tumorals. "Vam escollir aquests dos fàrmacs perquè creiem que la combinació de la immunoteràpia amb un inhibidor de quinases podia prevenir la immunosupressió present en aquests tumors, augmentant així l'activitat antitumoral", ha explicat Llovet.

Millora de la supervivència i següents passos

A més de l'increment en la resposta antitumoral i la supervivència lliure de progressió, l'estudi també ha observat una certa millora en la supervivència global dels pacients tractats amb la nova teràpia. Tot i això, els investigadors assenyalen que cal un seguiment més extens per confirmar estadísticament aquest benefici en la supervivència. "Les dades actuals són força encoratjadores", ha remarcat Llovet.

Els resultats d'aquest innovador assaig clínic, finançat per Eisai i Merck, es van presentar en la sessió plenària del congrés de l'ESMO celebrat a la tardor a Barcelona, reunint més de 30.000 professionals. Els experts confien que aquest avenç obrirà la porta a nous tractaments que millorin substancialment el pronòstic dels pacients amb càncer de fetge en estadi intermedi.