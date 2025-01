Un referent en el tractament de ferides complexes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les ferides complexes són aquelles que no cicatritzen com s'esperava, allargant el tractament i amb risc de complicacions més greus. Són una limitació que afecta la qualitat de vida dels pacients i un repte per als professionals sanitaris. Per això, comptar amb una unitat especialitzada dedicada exclusivament al seu tractament és clau.

La Unitat de Ferides Complexes de l'Atenció Primària de Lleida, liderada per les infermeres i coordinadores Carme Marquilles Bonet i Sandra Alexandre Lozano, s'ha convertit en un referent a tot el país en l'atenció a aquest tipus de lesions. Recentment, ha estat reconeguda amb l'acreditació del Grup Nacional per a l'Estudi i l'Assessorament de les Úlceres per Pressió (GENEAUPP), que destaca la seva excel·lència en l'atenció, gestió, recerca, docència, seguretat dels pacients i ètica professional.

Equip de la Unitat (d'esquerra a dreta) format per Jordi Miquel Monrabà, Dra. Iraida Gimeno Pi, Carme Marquilles Bonete, Dra. Sandra Alexandre Lozano, Cristina López Alayeto i Mercè Bernis Domenech

Què fa diferent aquesta Unitat?

Segons explica Sandra Alexandre, el secret és poder dedicar el temps i l'atenció personalitzada que cada ferida requereix: "A la Unitat proporcionem, sobretot, temps. Els centres de salut no es poden dedicar a una ferida complexa. Són ferides que, a vegades, estem una hora curant i en aquest servei podem oferir al pacient tot allò que necessiti perquè aquella ferida avanci".

A més, compten amb tècniques avançades i específiques per tractar les ferides, que van des de biòpsies, ecografies, autoempelts, valoracions metabòliques acurades, recomanacions de productes ortoprotèsics o sistemes de compressió, entre d'altres. Tot això, realitzat per un equip multidisciplinari format per infermeres expertes, una TCAI i personal administratiu.

Una xarxa de referents que arriba a tot arreu

La Unitat també compta amb una xarxa de referents de ferides distribuïts pels centres de salut de Lleida i província, centres residencials i fins i tot al Centre Penitenciari de Ponent. Són ells els que realitzen la primera valoració de les ferides i, si ho consideren necessari, deriven el cas a la Unitat per a una atenció més especialitzada.

"Nosaltres, des de la Unitat, fem una valoració inicial basada en la història clínica del pacient, sense que aquest hi sigui, i, si cal, hi contactem per fer-li una avaluació presencial més detallada", explica Carme Marquilles. Si no és necessari que el pacient acudeixi immediatament, es donen indicacions per continuar el tractament i es fa un seguiment posterior per revisar l'evolució i ajustar el pla de cura.

Formació i recerca, altres pilars fonamentals

A part de la tasca assistencial, la Unitat també aposta fort per la formació i la docència, tant per a professionals com per a futurs especialistes. S'ha convertit en una xarxa de coneixement de referència, des d'on s'investiga i es difonen els nous avenços a través de publicacions en revistes especialitzades, congressos i col·laboracions amb entitats com la Universitat de Lleida, en la seva línia de doctorat en ferides.

Una unitat pionera i necessària

En definitiva, la Unitat de Ferides Complexes de l'Atenció Primària de Lleida s'ha convertit en un servei pioner i tot un referent, capaç d'oferir el temps, la dedicació i les tècniques més avançades que les ferides complexes requereixen. Una atenció especialitzada i personalitzada que millora la qualitat de vida dels pacients i facilita la feina dels professionals sanitaris. Amb el reconeixement del GENEAUPP, es consolida com una unitat d'excel·lència i necessària en el sistema de salut actual, on l'envelliment de la població fa preveure un augment d'aquest tipus de lesions en el futur.