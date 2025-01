La sorprenent hortalissa que t’ajudarà a perdre pes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi publicat en el Journal of Nutritional Science and Vitaminology ha revelat que un aliment molt comú a les cases podria tenir un impacte positiu en la pèrdua de pes i la salut metabòlica. Es tracta de la ceba, un ingredient bàsic a molts plats típics de la gastronomia espanyola.

Segons va informar Health Digest, mitjà especialitzat en divulgació científica, els investigadors van analitzar dades de 45 participants amb sobrepès o obesitat en un assaig clínic realitzat a Corea del Sud el 2016. Els resultats van mostrar que aquells que van consumir extracte de ceba van experimentar una reducció del 16% al 21% més en el seu greix corporal en comparació amb els qui no ho van fer.

Què fa especial a la ceba?

La ceba destaca pel seu contingut en quercetina, un flavonoide amb potents propietats antioxidants i antiinflamatòries que té efectes beneficiosos sobre el metabolisme i la regulació del pes corporal.

Un altre punt a favor de la ceba és la seua versatilitat a la cuina. Es pot consumir crua, cuinada o en forma d’extracte, el que facilita la seua incorporació en una àmplia varietat de receptes saludables.

Beneficis més enllà de la pèrdua de pes

A més del seu potencial per afavorir la pèrdua de pes, la ceba ofereix altres beneficis per a la salut general. Els compostos presents en la ceba han estat associats amb una millora en la funció cardiovascular, una reducció del risc de certs tipus de càncer i un enfortiment del sistema immunològic.

Així mateix, la ceba és una excel·lent font de vitamina C, vitamina B6, folat i potassi. El consum regular de ceba pot contribuir a mantenir nivells saludables de colesterol i sucre en sang, gràcies al seu contingut en fibra i compostos ensofrats.

Incorporant la ceba en la dieta

Per aprofitar els beneficis de la ceba, els experts recomanen incloure-la regularment en l’alimentació diària. Es pot consumir crua en amanides, cuinada en guisats i sofregits, o fins i tot en forma d’extracte com a complement alimentari. L’important és assegurar-se d’obtenir-la de fonts fresques i de qualitat.

No obstant, és fonamental recordar que cap aliment per si sol no és una solució màgica per perdre pes. La ceba pot ser un aliat valuós en un pla integral de pèrdua de pes que inclogui una alimentació equilibrada i activitat física regular però sempre és recomanable consultar amb un professional de la salut abans de realitzar canvis significatius en la dieta.

