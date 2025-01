Descobreixen factors que impulsen un tipus agressiu de càncer en infants i joves

Un nou mecanisme de mutació, denominat cromotripsis per pèrdua-translocació-amplificació (LTA), que és present en aproximadament el 50% dels casos d’osteosarcoma d’alt grau.Karen Arnott/EMBL-EBI / via EFE

Un equip de científics espanyols ha aconseguit un avenç fonamental en la comprensió de l’osteosarcoma, un càncer ossi agressiu que afecta principalment nens i joves d’entre 10 i 20 anys. L’equip, format per investigadors de l’Institut Europeu de Bioinformàtica de l’EMBL (EMBL-EBI), el University College London (UCL), el Royal National Orthopaedic Hospital i el laboratori de I+D de Genomics England, ha descobert les causes de les reordenacions genòmiques que promouen el desenvolupament i l’evolució d’aquest tipus de càncer. Els detalls de l’estudi s’han publicat aquest dimarts a la revista Cell.

Per a la investigació, els autors van analitzar les dades de genomes complets de milers de pacients amb osteosarcoma i van identificar un nou mecanisme mutacional, denominat cromotripsis per pèrdua-translocació-amplificació (LTA) i que és present en aproximadament la meitat dels casos d’osteosarcoma de grau alt, tant pediàtrics com adults.

"Sabem des de fa anys que les cèl·lules de l’osteosarcoma tenen alguns dels genomes més complexos observats en càncers humans, però no podíem explicar els mecanismes darrere d’això", assenyala Isidro Cortes-Ciriano, cap de grup en EMBL-EBI i coautor principal de l’estudi.

"En estudiar les anomalies genòmiques en diferents regions de cada tumor i utilitzar noves tecnologies que ens permeten llegir seqüències llargues de l’ADN, hem pogut comprendre com els cromosomes es trenquen i reorganitzen, i com això impacta en la progressió de la malaltia".

Anàlisi genòmica a gran escala

L’equip va analitzar múltiples regions de cada tumor d’osteosarcoma utilitzant seqüenciació de lectura llarga, la qual cosa va permetre identificar el mecanisme de cromotripsis LTA i descobrir que els cromosomes reordenats a les cèl·lules canceroses continuen adquirint anomalies addicionals a mesura que el càncer progressa, ajudant els tumors a evadir el tractament.

Els investigadors també van analitzar dades de seqüenciació de genomes complets de més de 5.300 tumors de diversos tipus de càncer i van descobrir que les anomalies cromosòmiques complexes en diferents càncers sorgeixen a causa que els cromosomes afectats per la cromotripsis són altament inestables, la qual cosa redueix l’eficàcia de diversos tractaments.

Aquesta troballa té implicacions significatives per al tractament de diversos tipus de càncer perquè suggereix que la inestabilitat genòmica observada en l’osteosarcoma és també rellevant per a altres càncers.

Ara per ara, el tractament d’aquest tipus de càncer exigeix quimioteràpia, cirurgia o amputació. A més, l’osteosarcoma té el potencial d’expandir-se a altres òrgans, principalment als pulmons.

A més, l’equip ha descobert un nou biomarcador pronòstic: la pèrdua d’heterocigosidad (LOH, per les seues sigles en anglès) que succeeix quan es perd una còpia d’una regió genòmica.

"Aquest biomarcador podria ajudar-nos a identificar els pacients que probablement no es beneficiaran de tractaments amb efectes secundaris molt desagradables i difícils de tolerar", explica Adrienne Flanagan, professora a UCL i coautora principal de l’estudi.

L’opinió dels experts

Per al director científic de l’Àrea d’Oncologia i Hematologia del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Jaume Mora, gràcies a la sofisticada anàlisi genòmica i a l’anàlisi bioinformàtic associat, l’equip ha aconseguit desxifrar "un puzle que semblava insondable", ha explicat en declaracions al SMC Espanya.

"Els mecanismes darrere d’un genoma tan aberrant com el de l’osteosarcoma sembla que responen a un mecanisme que té la seua lògica biològica i que permet entendre com la inestabilitat cromosòmica del genoma del càncer es propaga. S’assimilaria a una bomba que, en explotar, genera noves explosions subsegüents per continuar generant noves explosions en cadena", resumeix.