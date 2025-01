La planta amb 22 vegades més calci que la llet de vaca que enforteix els ossos i el sistema immunitari

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El te de mora nana, una beguda poc coneguda però amb grans beneficis per a la salut, està captant l’atenció dels experts. Elaborat a partir de les fulles de la planta Morus nigra, comunament coneguda com a morera negra, aquest te ha estat utilitzat tradicionalment en la medicina popular per les seues propietats saludables. Un recent estudi dut a terme pel Ministeri de Salut del Japó ha revelat que el te de mora nana conté una sorprenent quantitat de calci, superant en 22 vegades el contingut d’aquest mineral en la llet de vaca.

Però els beneficis del te de mora nana no es limiten només al calci. Les fulles d’aquesta planta també són riques en potents antioxidants, que exerceixen un paper crucial en l’enfortiment del sistema immunitari i protegeixen les cèl·lules del dany oxidatiu. Aquestes troballes ressalten la importància d’incloure aquesta beguda en la nostra rutina diària, especialment per a aquells que busquen reforçar la salut dels seus ossos i mantenir un sistema immunològic fort.

Els múltiples beneficis del te de mora nana

A més del seu impressionant contingut de calci, el te de mora nana ofereix una àmplia gamma de beneficis per a la salut. Gràcies al seu alt contingut en antioxidants, aquesta beguda ajuda a combatre els radicals lliures, reduint així el risc de desenvolupar diverses malalties. Així mateix, s’ha demostrat que el te de mora nana contribueix al control dels nivells de glucosa en sang, convertint-lo en una excel·lent opció per a persones amb diabetis tipus 2 o resistència a la insulina.

Altres beneficis notables del te de mora nana inclouen la millora de la salut cardiovascular, ja que estudis han evidenciat la seua capacitat per reduir els nivells de colesterol i promoure la salut del cor. A més, els compostos antiinflamatoris presents en la mora nana poden ajudar a alleujar inflamacions corporals i dolors articulars.

Pot el te de mora nana ajudar a perdre pes?

Encara que existeix la creença popular que el te de mora nana pot afavorir la pèrdua de pes, és important aclarir que els seus efectes en aquest aspecte són indirectes. Els compostos presents en la planta ajuden a regular els nivells de glucosa en sang, evitant pics d’insulina que poden desencadenar una sensació de gana excessiva. En controlar els nivells d’insulina, es pot facilitar el procés d’aprimament.

A més, algunes propietats de la mora nana contribueixen a accelerar el metabolisme, afavorint la crema de calories. Tanmateix, és fonamental destacar que el te de mora nana no s’ha de considerar com una solució màgica per perdre pes, sinó com un complement a una dieta equilibrada i a la pràctica regular d’exercici físic.

Preparació del te de mora nana

Per disfrutar dels beneficis del te de mora nana, la seua preparació és senzilla. Només necessitaràs d’1 a 2 cullerades soperes de fulles seques de mora nana i 500 ml d’aigua. Bull l’aigua i afegeix-hi les fulles secs, deixant que la barreja bulli durant uns 5 o 10 minuts. Després, cola el te i serveix-lo calent o fred, segons ho prefereixis. Pots endolcir-lo amb mel o un altre edulcorant natural, encara que es recomana consumir-lo sense sucre afegit.

Si bé el te de mora nana es considera segur per a la majoria de les persones, sempre és recomanable consultar a un professional de la salut abans d’incorporar-lo regularment a la dieta, especialment si pateixes alguna condició mèdica preexistent o estàs prenent medicaments.

La mora nana: una planta amb múltiples propietats

La mora nana, científicament coneguda com a Morus nigra, és un arbust perenne originari d’Àsia. Les seues fulles han estat utilitzats durant segles en la medecina tradicional per tractar diverses malalties. La planta es caracteritza per la seua resistència i capacitat d’adaptació a diferents climes i terres.

A més de les fulles, els fruits de la mora nana també són apreciats pel seu sabor i propietats nutritives. Aquests fruits són rics en vitamina C, fibra i antioxidants. Tant les fulles com els fruits de la mora nana han estat objecte de nombrosos estudis científics que n'han avalat els beneficis per a la salut.

Quantes tasses de te de mora nana es poden prendre al dia?

Es recomana consumir d’1 a 3 tasses de te de mora nana al dia per obtenir els seus beneficis. Tanmateix, és important recordar que cada persona és diferent i pot tenir diferents necessitats i toleràncies. Consulta al teu metge per obtenir una recomanació personalitzada.

El te de mora nana té contraindicacions?

En general, el te de mora nana es considera assegurança per a la majoria de les persones quan es consumi en quantitats moderades. No obstant, si estàs embarassada, en període de lactància, tens alguna condició mèdica preexistent o estàs prenent medicaments, és fonamental consultar a un professional de la salut abans d’incorporar aquesta beguda a la dieta.