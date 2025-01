Un estudi associa els fàrmacs contra l’obesitat a efectes perjudicials per al ronyó

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi publicat a la revista Nature Medicine ha donat nova llum sobre els potencials efectes secundaris dels fàrmacs basats en l’hormona GLP-1, utilitzats per tractar la diabetis i l’obesitat. L’anàlisi de dades de més de 2 milions de veterans nord-americans que van rebre aquests tractaments ha revelat impactes beneficiosos davant trastorns neurològics i addictius, però també ha assenyalat possibles danys a ronyons i pàncrees.

Beneficis per a la salut cerebral

Els resultats mostren que els medicaments basats en GLP-1, com Ozempic, Wegovy, Mounjaro o Zepbound, poden tenir efectes positius significatius en la salut neurològica i conductual. Els pacients que van prendre aquests fàrmacs van presentar menors riscos de convulsions, addiccions a substàncies (alcohol, cànnabis, estimulants i opioides), ideació suïcida, autolesions, bulímia i trastorns psicòtics com l’esquizofrènia.

A més, l’estudi va evidenciar un menor risc de trastorns neurocognitius com l’alzheimer i la demència en els qui van rebre aquesta medicació. Según Ziyad Al-Aly, director del Centre d’Epidemiologia Clínica de la Universitat de Washington a San Luis (Missouri) i un dels autors, això es deuria que els fàrmacs GLP-1 redueixen la inflamació cerebral i promouen la pèrdua de pes. La disminució del risc d’aquests trastorns oscil·laria entre un 10% i un 20% en comparació amb els qui no prenen aquests medicaments.

Potencials efectes adversos

Tanmateix, l’anàlisi estadística també ha assenyalat possibles inconvenients d’aquests fàrmacs. Entre els més freqüents es troben problemes gastrointestinals com nàusees, vòmits i diarrea. Però el més nou són els potencials efectes negatius sobre el pàncrees i els ronyons.

Encara que aquests efectes adversos són poc freqüents, poden ser molt greus, adverteix Al-Aly. Per això, recomana als metges estar atents a signes de pancreatitis i vigilar la funció renal en pacients que prenguin medicaments basats en GLP-1. No obstant, Stephen O'Rahilly, expert en investigació metabòlica de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), matisa que estudis observacionals com aquest s’han d’interpretar amb cautela, ja que les diferències entre pacients tractats i no tractats podrien deure’s a altres factors diferents al fàrmac per si mateix.

Context i abast de l’estudi

L’estudi es va realitzar a partir de dades estadístiques de més de 2 milions de veterans de guerra nord-americans que van rebre tractaments basats en GLP-1 per a la diabetis entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 de desembre de 2023. Els investigadors van analitzar historials mèdics no identificats, fixant-se en 175 paràmetres de salut durant més de 5 anys. La mostra va incloure persones de diverses edats, races i sexes.

Es pot destacar que es tracta d’un estudi observacional, per la qual cosa les seues conclusions s’han de prendre amb precaució. Seran necessàries més investigacions, incloent assajos clínics aleatoritzats, per confirmar aquestes troballes i determinar amb més certesa la relació risc-benefici dels fàrmacs basats en GLP-1, tant en el tractament de la diabetis com de l’obesitat.