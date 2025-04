Càncer colorectal: oncòlegs adverteixen de dos factors que augmenten la probabilitat de patir-lo

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Grup de Tractament de Tumors Digestius (TTD) ha llançat una seriosa advertència sobre dos factors principals que incrementen el risc de desenvolupar càncer colorectal: l’obesitat i el sedentarisme. Els especialistes subratllen la importància d’adoptar un estil de vida saludable com a mesura preventiva davant aquest tipus de tumor, que es preveu sigui el més diagnosticat a Espanya el 2025 amb 44.573 nous casos.

Amb motiu del Día Mundial contra el Càncer Colorectal, que se celebra el proper 31 de març, els experts han posat el focus en com els hàbits poc saludables poden afavorir l’aparició d’aquesta patologia. Els tumors digestius constitueixen actualment la primera causa de càncer a Espanya i la que provoca més mortalitat, segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica.

"És un càncer molt prevenible. Té molta relació amb hàbits de vida, amb la dieta, amb l’exercici físic, amb l’obesitat i el tabac", assenyala Fernando Rivera, cap de servei d’Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla de Santander i president del Grup TTD, que lidera la campanya #SospechososHabituales per conscienciar sobre aquests factors de risc.

La prevenció com a estratègia clau

Ruth Vera, cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari de Navarra i vicepresidenta del TTD, destaca una dada reveladora: "El 40% de tots els tumors són evitables adoptant hàbits de vida saludables". L’especialista afegeix que "només l’hàbit tabàquic és responsable de més del 30% dels càncers", i recalca la clara relació de l’alcohol, el sobrepès i el sedentarisme amb diversos tipus de càncer.

Els oncòlegs coincideixen que l’educació en edats primerenques resulta fonamental. "És difícil canviar els hàbits quan estan molt arrelats. La conscienciació sobre la importància de l’exercici físic, el perjudici de l’hàbit tabàquic o de l’alcoholisme s’hauria d’educar tan aviat els nens tinguin capacitat de comprendre", explica Vora.

Elena Élez, oncòloga mèdica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona i membre de la junta del TTD, reforça aquest missatge: "Adoptar hàbits saludables no només enforteix la capacitat dels pacients per superar un càncer des d’un punt de vista físic, sinó que també millora el seu benestar psicològic i la seua resiliència".

El paper crucial de l’activitat física

Un estudi amb prop de 18.000 pacients ha revelat que aquells que van rebre assessorament sobre activitat física després d’un diagnòstic de càncer colorectal presenten nivells més alts d’exercici. Tanmateix, menys d’un terç dels pacients va recordar haver rebut tals recomanacions.

Des del TTD subratllen que existeix evidència científica que mantenir nivells elevats d’activitat física abans i després del diagnòstic s’associa amb millors resultats de supervivència en almenys 11 tipus de càncer. "En els càncers de mama i colorectal es van observar més reduccions en la mortalitat amb l’activitat física posterior al diagnòstic", expliquen des del grup.

"Les recomanacions dels oncòlegs sobre dieta, exercici i evitar l’obesitat s’associen amb canvis positius en aquests hàbits, el que reforça la importància d’abordar aquests temes com a part de l’atenció oncològica", asseguren els especialistes.

Detecció precoç i símptomes d’alerta

A més de la prevenció mitjançant hàbits saludables, els experts destaquen la importància del diagnòstic primerenc. "Tenim una prevenció secundària que és l''screening' de càncer colorectal, el que es coneix com la prova de sang oculta en excrements, inclòs a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Si participés tota la població, es podria evitar una de cada tres morts per aquest tipus de tumors", afirma Rivera.

Els oncòlegs recomanen estar alerta davant de símptomes com a sang als excrements, canvis en el ritme intestinal o en la consistència de les deposicions, dolor o inflor abdominal, pèrdua inexplicable de pes o augment del cansament. La identificació primerenca d’aquests signes pot ser determinant per a un diagnòstic a temps.

La investigació en càncer colorectal continua sent fonamental per millorar el pronòstic i augmentar les taxes de curació. Els programes de garbellament representen una eina essencial en la detecció i extirpació de lesions premalignes, contribuint significativament a la lluita contra aquesta malaltia que afecta tants espanyols cada any.