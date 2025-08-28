Catalunya ja té data d'inici de la vacunació de la grip
L'avança per als menors de 5 anys i manté la pauta d'administrar la dosi de la covid a partir de 60 anys
El Departament de Salut començarà la vacunació de la grip i la covid el 22 de setembre a les residències de gent gran, entre els majors de 80 anys i les dones embarassades. Com a novetat, s’avança a aquesta mateixa data la vacunació dels menors de 5 anys –en aquest cas només de la grip– i personal sanitari i sociosanitari, amb la previsió que la temporada de la grip es podria avançar entre dues i quatre setmanes enguany.
El 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de grups per als quals es recomana, bàsicament majors de 60 anys i persones amb condicions de risc. Catalunya manté la indicació de vacunar els majors de 60 de la grip i la covid, a diferència de les pautes del Ministeri, que eleva l’edat per al coronavirus als 70.