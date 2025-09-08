Un avenç contra el càncer en el congrés més gran: un assaig amb quimio-immunoteràpia redueix les recaigudes en tumors de pulmó
Els resultats de l'estudi s'han presentat aquest dilluns a Barcelona
Un nou i prometedor avenç contra el càncer de pulmó ha estat presentat aquest dilluns al Congrés Mundial de Càncer de Pulmó (WCLC) que se celebra aquests dies a la Fira Barcelona Gran Via. L'assaig clínic NADIM Adjuvant ha demostrat que la combinació de quimioteràpia i immunoteràpia després de la cirurgia redueix significativament les recaigudes en pacients amb càncer de pulmó no microcític, el tipus més freqüent d'aquesta malaltia.
L'estudi, desenvolupat pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), ha comptat amb la participació de 206 pacients distribuïts en 30 hospitals de l'Estat. Els resultats preliminars són contundents: només un 20,4% dels pacients tractats amb la teràpia combinada va recaure després de tres anys de seguiment, en comparació amb el 39% dels que només van rebre quimioteràpia. A més, el risc de recaiguda associada al càncer es va reduir pràcticament a la meitat en el grup que va rebre el tractament combinat.
El càncer de pulmó no microcític representa el 85% dels tumors pulmonars i, malgrat l'extirpació completa mitjançant cirurgia, presenta una elevada taxa de recaigudes que arriba al 40-50% en molts casos. Aquesta realitat ha impulsat la recerca de noves estratègies terapèutiques més enllà de la intervenció quirúrgica i la quimioteràpia convencional.
Efectes secundaris manejables i beneficis clars
Pel que fa a la seguretat del tractament, l'estudi indica que la incorporació de la immunoteràpia incrementa lleugerament els efectes adversos. Un 25% dels pacients que van rebre la teràpia combinada va patir efectes secundaris, davant del 14% del grup tractat només amb quimioteràpia. Tanmateix, els especialistes asseguren que aquests efectes van ser perfectament controlables i que la relació entre riscos i beneficis és clarament favorable per als pacients.
El doctor Mariano Provencio, president del GECP i investigador principal de l'estudi, ha destacat que si es confirmen les millores en la supervivència lliure de malaltia i en la supervivència global, aquesta investigació "podria redefinir l'estàndard del tractament adjuvant en càncer de pulmó". No obstant això, els investigadors han puntualitzat que caldrà esperar almenys el seguiment a cinc anys per confirmar els beneficis a llarg termini.
Un congrés de referència mundial
El WCLC, que va començar el passat dissabte i finalitzarà demà dimarts al recinte firal de l'Hospitalet de Llobregat, és considerat el congrés més important del món dedicat al càncer de pulmó i altres tumors toràcics. L'edició d'enguany reuneix aproximadament 7.000 investigadors i especialistes de més de 100 països, convertint Barcelona en l'epicentre mundial de la recerca sobre aquesta malaltia durant aquests dies.
El Grup Espanyol de Càncer de Pulmó, format per més de 700 especialistes entre oncòlegs, cirurgians toràcics, radioterapeutes i investigadors de prop de 200 centres sanitaris públics i privats de l'estat espanyol, ha aprofitat també el marc del congrés per conscienciar sobre la importància de reduir el consum de tabac, principal factor de risc associat a aquesta patologia.