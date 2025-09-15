Alerten que el 86% del cost d'una persona amb Alzheimer recau sobre la família
La cura l'assumeix un familiar en 8 de cada 10 casos i majoritàriament són dones, segons la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall avisa que el 86% del cost d'una persona amb Alzheimer recau sobre la família. Això és el que apunta un informe de la fundació publicat en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer que critica "l'insuficient suport institucional, la sobrecàrrega que assumeixen les persones cuidadores i l'escassa formació" sobre la malaltia a Espanya. L'estudi remarca que les demències i especialment l'Alzheimer generen un cost econòmic anual de 42.000 euros de mitjana en la persona diagnosticada, que pot arribar a 77.000 euros en fases avançades, i subratlla que el 86% d'aquesta despesa l'assumeixen les famílies i només un 8% correspon a despesa sanitària.
L'informe també assenyala que en 8 de cada 10 casos la cura l'assumeix un familiar i que majoritàriament són dones. En un 76% dels casos la cura l'assumeixen les dones, filles i esposes, que dediquen una mitjana de 70 hores setmanals a aquesta tasca. A més, des de la fundació subratllen que el 90% de les persones cuidadores afronten problemes psicològics i físics i que el sistema "no els està donant la resposta que necessiten". "No estem preparats per a l'impacte present i futur de les demències", remarquen.
L'estudi també indica que Espanya destina menys de l'1% del seu PIB a cures de llarga durada, una xifra que se situa per sota de la UE i que suposa "menys de la meitat" que els països nòrdics. "La manca d'inversió es tradueix en un sistema que atén les persones amb demència –70% són casos d'Alzheimer– tard i sense l'especialització necessària", diuen.
Finalment, l'informe també recull les dades d'un estudi que remarca que gairebé el 70% dels cuidadors professionals enquestats –el 90% dels quals són dones d'entre 45 i 65 anys amb una mitjana d'experiència de més de vuit anys– no ha rebut formació específica sobre l'Alzheimer, malgrat que la majoria té interès a rebre-la.