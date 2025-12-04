La variant K de la grip s’estén per Espanya perquè el sistema immunològic no la reconeix, segons un expert
Els casos de grip han augmentat un 40% aquest hivern respecte el 2024, amb una soca que el nostre sistema immune no reconeix bé
La variant K del virus de la grip A H3N2 està mostrant una capacitat de transmissió superior aquesta temporada a causa que el nostre sistema immunològic no la reconeix adequadament, la qual cosa facilita la seua ràpida propagació entre la població. Així ho ha explicat el doctor Máximo Gómez, cap del Servei de Pneumologia dels Hospitals Universitaris HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe i HM Torrelodones, que adverteix sobre les característiques particulars d'aquesta variant.
Segons dades d'HM Hospitales, la grip ha arribat amb especial virulència aquest hivern. En a penes unes setmanes, els contagis no han experimentat un increment del 40% a tot el territori espanyol, superant les xifres registrades el 2024. Aquesta situació, juntament amb la velocitat de propagació del virus, ha portat diverses comunitats autònomes a emetre recomanacions sobre l’ús de mascaretes en centres sanitaris i espais tancats amb alta concentració de persones.
Els especialistes d'HM Hospitales insisteixen que la vacunació segueix sent el mètode més eficaç per prevenir complicacions greus, especialment en col·lectius vulnerables com majors de 60 anys, persones amb malalties cròniques, immunodeprimits, embarassades i professionals de l’àmbit sanitari.
Diferències entre grip i refredat comú
Els experts mèdics assenyalen que, encara que solen confondre’s, la grip i el refredat presenten símptomes clarament diferenciats. La grip generalment apareix de forma sobtada, caracteritzant-se per febre alta, dolors musculars intensos, fatiga severa i possibles dificultats respiratòries. En contrast, el refredat es manifesta principalment amb congestió nasal, acompanyada d’esternuts, irritació de coll i, rarament, febre elevada.
"La ràpida expansió d’aquests virus es deu a la seua alta capacitat de contagi, que fins i tot pot produir-se abans que apareguin els símptomes", explica el doctor Gómez. "Les condicions hivernals afavoreixen significativament la transmissió d’aquests patògens respiratoris, amb temperatures baixes, menys ventilació i més temps en espais interiors. Els contagis ocorren principalment en llars, centres educatius, entorns laborals i espais freqüentats com el transport públic o sales d’espera".
Mesures preventives recomanades
Sobre les mesures de prevenció, l’especialista subratlla: "Encara que no existeixi obligació formal, és fonamental mantenir hàbits com ventilar els espais, rentar-se les mans amb freqüència o utilitzar mascareta en determinades situacions. Aquests gestos simples ajuden a reduir la transmissió de virus respiratoris, inclosa la grip. La mascareta, quan s’utilitza de manera adequada, protegeix tant la persona que la porta com els que l’envolten, especialment als més vulnerables".
"Es tracta de mesures senzilles, però molt eficaces: ajuden a reduir infeccions, evitar pics de contagi i protegir el sistema sanitari. No es tracta d’imposar el seu ús de manera generalitzada, sinó de fer-la servir en moments de més risc, com a transport públic, reunions amb persones grans o quan es presenten símptomes respiratoris", ha detallat el pneumòleg.
Efectivitat de la vacuna davant la variant K
Respecte a la protecció que ofereix la vacuna actual davant aquesta nova variant, el doctor Gómez aclareix: "La vacuna d’aquesta temporada inclou soques de virus tipus A i tipus B. Encara que la protecció davant la variant K de la grip A H3N2 pugui ser una mica menor, la vacuna continua evitant infeccions greus per la resta dels virus inclosos i ajuda a reduir la transmissió. Fins i tot a hores d’ara de l’hivern, vacunar-se és important per protegir-se i protegir als altres, i per reduir el risc d’hospitalització per complicacions".
Les recomanacions de vacunació es dirigeixen especialment a persones majors de 60 anys i grups vulnerables, com els qui pateixen patologies cardiovasculars o respiratòries, immunodeprimits, embarassades, professionals sanitaris i nens a partir dels 6 mesos amb factors de risc, sent prioritària en menors amb asma, diabetis o altres malalties cròniques.
"En moments d’alta circulació viral, la prevenció és clau per protegir els col·lectius més vulnerables. Gestos senzills com cobrir-se en tossir o esternudar, i utilitzar mascareta quan es tingui símptomes, ajuden a reduir complicacions", afirma l’especialista.
Quan acudir a urgències
El doctor Gómez adverteix que l’inici de l’epidèmia gripal indica que en les properes setmanes l’activitat continuarà augmentant. "Habitualment veiem un ascens progressiu, primer en nens i adults joves, i després en persones grans. Això pot traduir-se en més consultes, més urgències i un risc més gran de complicacions en els grups vulnerables. La majoria dels casos seran lleus, però l’alta circulació viral genera pressió assistencial i absències laborals o escolars".
Els experts recomanen acudir a l’hospital quan la febre persisteixi més de 72 hores, existeixi dificultat per respirar o dolor al pit, així com si els símptomes continuen o empitjoren amb el pas dels dies.
Actualment, els serveis d’Urgències de HM Hospitals mantenen la seua activitat amb normalitat, sense demores significatives, i compten amb protocols específics per atendre patologies respiratòries tant en població adulta com pediàtrica.