Fi a les mascaretes als centres sanitaris: Salut retira l'obligació de portar-ne a partir d'aquest dimecres
Tot i que el Govern en recomana el seu us en cas símptomes, sobretot si es comparteixen espais amb persones vulnerables
El Departament de Salut de la Generalitat retira l'obligatorietat de portar mascareta en els centres sanitaris, sociosanitaris i residències a partir d’aquest dimecres, segons ha informat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, aquest matí. La decisió es pren després del decreixement de casos de grip al llarg dels últims dies arreu del territori i de l'evolució "favorable" dels ingressos hospitalaris per aquest virus. Tot i això, Paneque ha recordat que l'ús de la mascareta encara és recomanat en cas de tenir símptomes i estar en l'àmbit sanitari o sociosanitari, especialment si hi ha contacte amb persones vulnerables.
La incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió i se situa en 248 casos per 100.000 habitants, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener i actualitzades aquest dimarts. En la setmana anterior, els casos havien baixat de 546 a 236; un descens marcat després d’arribar al pic de contagis, que es va situar en una taxa de 759, a les portes de les festes de Nadal. El pic es va assolir amb una incidència molt superior a la d’anys anteriors i també de forma avançada en el calendari, a mitjans de desembre.