Els metges convoquen vaga estatal el 16 de febrer d’una setmana al mes però a Catalunya hi haurà convocatòria pròpia
El sindicat català preveu que les protestes coincideixin amb l'aturada en l'àmbit espanyol o s'hi aproximin
Sindicats mèdics de l’estat espanyol han anunciat una nova vaga a partir del dilluns 16 de febrer per aconseguir un conveni propi. Fonts del sindicat Metges de Catalunya, que fa uns dies es va integrar en el comitè de vaga estatal format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i altres organitzacions, indiquen a l’ACN que la crida per aturar-se és d’una setmana (de cinc dies) cada mes fins al juny. Els metges catalans, per tant, estan cridats a la vaga sota el paraigua estatal, si bé a Catalunya la protesta tindrà una convocatòria pròpia per interpel·lar el Departament de Salut. Metges de Catalunya té previst que la convocatòria també comenci el febrer i en els propers dies anunciarà calendari i format de les mobilitzacions.
En un comunicat, Metges de Catalunya assenyala que “sense perjudici de la mobilització estatal, de la qual també participa, no renuncia a la convocatòria d’una vaga pròpia, circumscrita a l’àmbit català”.
El sindicat assenyala que vol “mantenir la pressió” sobre el Departament de Salut i adverteix la consellera Olga Pané que “no es pot desentendre del conflicte”. En aquest sentit, l'organització sindical assegura que Catalunya té les competències i la capacitat d’actuació per resoldre les demandes dels metges.
Els metges catalans i espanyols s’han mobilitzat en els darrers mesos per a un conveni propi i altres demandes, com mesures davant la sobrecàrrega assistencial i l’esgotament professional. Les dues darreres jornades de vaga dels metges a Catalunya van ser la setmana passada.
En els últims mesos, el conflicte entre els metges i el Ministeri de Sanitat s’ha emmarcat en la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris, la llei bàsica que regula les relacions laborals del personal estatutari del sistema nacional de salut (SNS) i que, amb més de 20 anys de vigència, ha quedat obsoleta. Alguns sindicats sanitaris van arribar a un preacord el desembre amb el Ministeri sobre la reforma de l'estatut marc, però els metges reiteren que s'han sentit “infrarepresentats” en les negociacions.
Cinc setmanes de vaga assenyalades al calendari i una manifestació a Madrid el 14 de febrer
A principis de gener, Metges de Catalunya i els sindicats mèdics autonòmics més representatius es van integrar al comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Metges (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) per formar un front comú i actuar de manera “unitària, coordinada i sostinguda” fins a aconseguir tenir “veu pròpia” i “un espai de negociació directa” amb el Ministeri de Sanitat, explica l’organització catalana en el comunicat.
La primera acció conjunta és la convocatòria d’una vaga de cinc dies mensuals que començarà al febrer i s'allargarà inicialment fins al juny. Les aturades programades seran del 16 al 20 de febrer; del 16 al 20 de març; del 27 al 30 d'abril; del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. A més, el dissabte 14 de febrer els sindicats del comitè de vaga han convocat una manifestació unitària a Madrid.
El comitè de vaga estatal està format per la CESM i el sindicat SMA; Metges de Catalunya (MC); l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS); el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA).