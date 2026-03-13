Una nova forma de lluitar contra el càncer cerebral gràcies a un estudi d'investigadors de l'IRB i la UdL
Els responsables de l'estudi han desenvolupat un model de glioma en mosca de la fruita que permet estudiar com la comunicació entre neurones i tumor influeix en el creixement del càncer cerebral
L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB) juntament amb la Universitat de Lleida han publicat, en la revista científica Scientific Reports, que han identificat un canal iònic com possible objectiu terapèutic per frenar gliomes.
L'estudi l'han fet amb mosques de la fruita com a models d'experimentació, ja que, entre altres raons, l'insecte comparteix aproximadament el 70% de gens amb els humans i té menys redundància de famílies proteiques.
Els gliomes o glioblastomes, són tumors cerebrals que poden créixer i expandir-se amb activitat cerebral. Amb la mosca de la fruita, s'ha identificat un canal que afavoreix la senyalització entre neurones depenent del calci, l'anomenat Slowpoke.
Els resultats mostren que aquests canals contribueixen al creixement i la proliferació del tumor mitjançant mecanismes de senyalització dependents d'ions de calci. Gràcies a aquesta interacció entre cèl·lules tumorals i neurones es poden plantejar noves estratègies terapèutiques.
Quan s'elimina aquest canal en la mosca, la supervivència millora. Per això, estudiar Slowpoke en la mosca permet entendre quin paper podria tenir KCNMA1-el canal humà equivalent- en tumors cerebrals humans, com els gliomes.
La investigadora Lía Alza, de l'IRBLleida i la UdL, ha liderat l'estudi sota la direcció dels professors de la UdL i responsables del grup de recerca Senyalització cel·lular per calci, Carles Cantí i Judit Herreros. També en són membres de la investigació el responsable del grup Models de malalties en Drosophila i anàlisis (epi)genètics, Andreu Casali, i de l'investigador de l'Instituto de Salud Carlos III, Sergio Casas-Tinto, què havia prèviament usat el mateix model.