Símptomes, causes i tractament de la sarna o escabiosi: els metges constaten un repunt des de la pandèmia
Durant l’última dècada, el departament de Salut ha detectat trenta-quatre brots de sarna amb 286 afectats a la demarcació, amb pics el 2022 (6 brots i 64 casos) i el 2023 (8 i 66, respectivament). Malgrat que la incidència va baixar el 2024, quan hi va haver tres brots amb 28 casos, l’any passat va repuntar fins als cinc episodis i 35 afectats només entre gener i octubre. L’any passat es van registrar cinc brots amb 52 casos en residències geriàtriques de Lleida. Per tant, tots els episodis notificats entre gener i octubre van tenir lloc en aquests centres.
SARNA O ESCABIOSI
Què és? Malaltia parasitària causada per un àcar que es transmet per contacte amb la pell o roba d’una persona infestada.
Quins símptomes causa? Produeix picor intensa i severa, sobretot durant la nit, així com erupcions a la pell que inclouen butllofes i pústules que es trenquen al rascar-se.
Com es tracta? Amb pomades (des del coll fins a les puntes dels peus) o medicació oral. Les persones infestades s’han d’aïllar les 24 hores posteriors a l’inici del tractament. S’ha de rentar tota la roba i materials rentables a 60 graus com a mínim durant 10 minuts. Els materials que no es puguin rentar s’han de posar en bosses de plàstic durant un total de set dies.