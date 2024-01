La RAU manté les paraules 'disminuït’ i 'discapacitat’ al seu diccionari però estudia una correcció

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Real Academia Española (RAE) avaluarà "amb urgència" una possible correció al diccionari de la llengua respecte a l'establert "en vista del canvi d’usos" que reflecteix la reforma de la Constitució, segons han explicat a Europa Press fonts de la institució. Fins ara, la RAE manté a l’entrada de 'disminuït’ del seu diccionari d’espanyol un apartat en el qual els seus sinònims són les paraules 'discapacitat’ i 'minusvàlid’, totes elles sense marques que aclareixin que poden utilitzar-se com a termes despectius.

El terme 'disminuït’ ha estat notícia la setmana passada després de la llum verda del Congrés per reformar l’article 49 de la Constitució i eliminar aquesta paraula de la Carta Magna i substituir-la per 'persones amb discapacitat’. D’aquesta manera, com van acordar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la modificació s’ha dut a terme per la via exprés. La definició que recull el diccionari de 'disminuït’ és la d’un adjectiu –encara que en ocasions pot ser utilitzat com a substantiu– referit a persones que han "perdut forces o aptituds, o les té en grau menor al normal". Els sinònims per a aquesta paraula són els de 'reduït’, 'encongit’, 'discapacitat’ o 'minusvàlid’.

En cap d’aquestes paraules no apareix en la definició la marca 'despectiu' que la RAE sí utilitza per a altres termes del diccionari, aclarint que pot ser utilitzada d’aquesta manera. Malgrat que la institució no s’ha pronunciat sobre aquest canvi, no és la primera vegada que la paraula 'disminuït’ és al centre del debat, ja que l’any 2005 el per llavors president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ja va proposar canviar-lo –en aquesta ocasió, la proposta era per 'discapacitat’.

Llavors, sí hi va haver reacció per part de diversos acadèmics de la institució, com va ser el cas de Gregorio Salvador, Manuel Seco o Valentín García Yebra –tots ells ja morts. Aquests filòlegs i experts en la llengua es van mostrar reticents al canvi. "No existeixen diferències entre ambdues paraules i el terme 'discapacitat’ resulta fins i tot més negatiu per la seua definició: la realitat no es canvia amb les paraules, sobretot quan els dos termes tenen el mateix significat," lamentava per exemple Gregorio Salvador.