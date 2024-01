Detingut un menor de 15 anys per apunyalar-ne un altre de 13 a Alberic (València)

detail.info.publicated EFE

Un menor de 15 anys ha estat detingut per l’agressió a un altre de 13, que a primera hora d’aquest dimarts ha rebut diverses punyalades als voltants d’un institut de secundària de la localitat valenciana d’Alberic.

La Guardia Civil s’ha fet càrrec de la investigació sobre les circumstàncies de l’agressió al jove de 13 anys, que ha estat atès per un equip mèdic del SAMU en un primer moment i traslladat a l’hospital de La Ribera, a Alzira. Des d’aquest centre serà traslladat a l’hospital La Fe de València amb pronòstic reservat, segons han informat fonts sanitàries.

La Guardia Civil investiga les causes i les circumstàncies en les quals s’ha produït l’apunyalament que, segons ha avançat el diari Levante, s’hauria produït sobre les vuit del matí d’aquest dimarts i en presència d’altres alumnes.

L’alcalde d’Alberic (València), Toño Carratalá ha afirmat que no se sap que hi hagués conflicte entre el menor de 15 anys que suposadament n'ha agredit un altre de 13 anys amb una arma blanca a l’entrada de l’institut de la localitat, que s’ha entregat "immediatament" al policia local que regula l’entrada al centre cada matí.

Carratalá ha explicat a EFE Televisió que l’institut on han succeït els fets, el Consol Aranda, es caracteritza "per ser normal", ja que no és "ni de bon tros conflictiu" i "no hi ha aldarulls", i ha indicat que cada jornada escolar un agent de la Policia Local del municipi custodia l’entrada i sortida al centre, principalment per regular el trànsit.

A les 8.00 hores d’aquest matí u dels alumnes del centre, de 15 anys, n'ha agredit un altre de 13, amb una arma blanca que portava. "Ha estat tan de sobte que el policia no ha tingut temps a reaccionar més enllà de procedir a la detenció de l’agressor", ha indicat l’alcalde.

Posteriorment, "tot el professorat i personal del centre han reaccionat de manera exquisida", ha dit Carratalá, que ha explicat que han atès el ferit i també han fet entrar dins a tot l’alumnat i han intentat "normalitzar la situació", perquè els seus companys "estaven especialment afectats".

Tant la víctima com l’agressor, ha assegurat l’alcalde, "són alumnes absolutament normals, sense conflicte conegut entre ells" i no troben "cap explicació per al que ha passat". "No sabem què passa per la ment d’un adolescent perquè arribi a fer això", ha lamentat.

Les famílies d’ambdós menors, ha apuntat, s’han traslladat al centre i "estaven absolutament destrossats", especialment els de la víctima "davant del perill per a la seua integritat física".

Ha indicat que el menor ha estat traslladat a l’Hospital de La Ribera i "no ha perdut la consciència en cap moment", ha indicat l’alcalde que ha estat amb ell fins que l'han traslladat a l’hospital, on està ingressat amb "pronòstic reservat" i espera "que es recuperi com més aviat millor".

L’alcalde ha indicat que la Guardia Civil s’ha fet càrrec de la investigació i ha apuntat que "caldrà esbrinar tant a nivell policial com psicològic què ha passat perquè arribi a passar un fet com aquest". Així mateix ha indicat que serà necessari "treballar psicològicament amb els nens perquè no torni a passar".

Els fets "ens han deixat molt afectats a la comunitat educativa i al poble, per la víctima i per la situació," ha assenyalat finalment l’alcalde.