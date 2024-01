L'Escola de Pastors i Pastores inicia el setzè curs amb onze alumnes

Onze persones van iniciar ahir el curs a l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, ubicada a Enviny, al Pallars Sobirà, i que arriba a la setzena edició. Els alumnes procedeixen de diversos punts de Catalunya i des de l’equipament van destacar ahir que “tenen ganes de dedicar-se a la pagesia”. Són “persones sense orígens ramaders però amb una gran vocació”.

Aquest any continuarà a Enviny la major part del curs teòric, mentre que la silvopastura es durà a terme a Tivissa i la part de muntanya, a Moredo. Com a novetat d’aquest any s’ampliarà la formació de conducció de bestiar amb gossos que es farà a Viladrau, en què s’aprofundirà en l’ensinistrament i ús de gossos com a companys de feina.Un any més, l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya compta amb una vintena d’explotacions col·laboradores que fan possible el projecte acollint els alumnes en pràctiques. Aquestes duraran quatre mesos en què l’alumnat aprendrà el dia a dia de l’ofici.Amb aquesta nova edició, un total de 258 persones han passat pel curs de l’Escola de Pastors i Pastores. Segons les xifres de l’anterior curs, el 61,8% es dedicaven al sector primari i unes altres 54 (22%) estaven en procés de fer-ho.