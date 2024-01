detail.info.publicated Redacció Redactora del digital

Com cada any l'empresa Coca-Cola celebra avui el patró dels periodistes, Sant Francesc de Sales, amb la plantilla de SEGRE. La delegació lleidatana de la marca va oferir els productes més coneguts, així com obsequis i un aperitiu per als periodistes i altres treballadors d'aquest diari.