Naix un nadó de la segona dona trasplantada d'úter

L’Hospital Clínic de Barcelona ha acollit el naixement del fill de la segona dona trasplantada d’úter a l’Estat. El nen es diu Manuel, va pesar 2,9 quilos i va nàixer el 2 de gener passat. Tant el nadó com la seua mare, Maira Montes, es troben en perfecte estat de salut. La cirurgia es va fer el 4 d’abril del 2022 gràcies a la donació de l’úter de la mare de Maira. Aquest és el segon nadó que naix al centre sanitari fruit d’un trasplantament d’aquest òrgan després de la primera experiència el març de l’any passat. El Clínic és l’únic hospital d’Espanya que ha desenvolupat aquest tipus d’operacions. En aquest nou cas, la pacient també tenia la síndrome de Rokitanski, que fa que les dones naixin sense úter ni trompes de falopi.Aquesta operació s’emmarca en un projecte d’investigació que involucra més de 50 professionals i que es va iniciar fa set anys. Pretén validar la viabilitat d’aquesta cirurgia amb l’aprovació de cinc trasplantaments en dones amb síndrome de Rokitanski.Francisco Carmona, cap del servei de Ginecologia de l’Hospital Clínic, va recordar que “Maira va ser dins de l’úter que ara està al seu interior”. Va assegurar que aquesta és una nova “fita mèdica i científica” i “un canvi absolut de paradigma mèdic”. En aquest sentit, va destacar “l’experiència de l’equip de professionals que ho ha fet possible”.Per la seua part, Antonio Alcaraz, cap de servei d’Urologia, va ressaltar que aquest cas és tot un avenç del quan cal sentir-se afortunat: “Aquesta cirurgia és de les més complexes que hi ha i hem demostrat, no una, sinó en dos ocasions, que som capaços de fer-la amb molt bons resultats”, va dir.

Dos mesos després de la cirurgia Maira Montes ja va tenir la seua primera regla i al cap d’uns mesos se li va iniciar el procés de fertilització. Maira ha passat un embaràs totalment normal i amb els controls previstos fruit del trasplantament. A la setmana 37 se li va practicar una cesària, ja que les pacients trasplantades d’úter no poden donar a llum de forma vaginal perquè es posa en risc l’òrgan i el nadó. La cesària va anar a càrrec del doctor Francesc Figueras, Cap de Servei de medicina maternofetal i el seu equip. El primer trasplantament d’úter d’Espanya es va realitzar l’octubre del 2020 i al març del 2023 va nàixer el Jesús, el primer nadó de l’Estat després d’un trasplantament d’aquest òrgan.