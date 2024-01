Targetes moneder per a famílies amb nens a càrrec

El Govern central va impulsar ahir, a proposta del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, un nou model de targetes moneder per a famílies amb fills en situació de pobresa severa, que substitueix les cistelles d’aliments. Amb aquest nou sistema, l’Executiu central preveu arribar, a partir del proper abril, a unes 70.000 famílies i a més de 100.000 persones. “Avui fem un pas decisiu per dignificar la protecció social i que les famílies amb fills i filles a càrrec no hagin d’anar a les cues de la gana”, va subratllar el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Per a això, l’Executiu va aprovar un reial decret que regularà una concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons humanitàries, d’una subvenció a Creu Roja Espanyola per engegar aquest programa de targetes moneder durant l’any 2024. A partir de l’1 de gener del 2025, hauran de ser les comunitats autònomes les que s’encarreguin de la seua gestió. Es passa de proveir aliments i productes d’higiene físicament a entregar unes targetes o vals canviables a determinats establiments perquè la família pugui decidir en funció de les seues necessitats.Per tipologia de llar, les formades per un adult i un menor rebran 130 euros al mes; les de tres persones, 160 euros; les de quatre persones, 190 euros, i les formades per cinc o més membres, 220 euros. La nova targeta moneder serà recarregable per un màxim de tres mesos i, una vegada passat aquell temps, els beneficiats hauran de tornar a recarregar-les. Aniran dirigides a famílies amb nens a càrrec, que cobrin menys del 40% de la renda mitjana. Fonts del Govern espanyol van assenyalar que el fons no cobrirà les necessitats de tots els que ho necessitin, per la qual cosa no exclou que hi hagi altres programes, accions o línies de finançament.Per la seua part, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments va mostrar el seu rebuig al nou model perquè consideren que deixarà desateses “més de 350.000 famílies” i que posarà “en risc” la tasca dels bancs d’aliments.