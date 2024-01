El Festival del Joc del Pirineu de la Seu genera un impacte de 720.000 euros

El Festival del Joc del Pirineu de la Seu, que aquest any arriba a la seua vuitena edició, va generar un impacte econòmic de 721.417 euros en l’última. Del balanç, que va fer públic ahir l’ajuntament, destaca que el 61% de l’impacte va ser directe per a l’economia local i que van visitar el certamen 8.284 participants. Aquests, van generar un retorn de 19,8 euros per cada euro invertit. Les xifres sorgeixen de l’estudi encarregat per la corporació municipal a l’empresa The Whatsons. Un 43% dels assistents al certamen van ser veïns de la Seu i els van seguir els de la província de Barcelona, amb un 21%. Un 40% dels participants tenien entre 35 i els 45 anys i la ubicació més ben valorada va ser la de la ludoteca familiar, a la Sala de Sant Domènec. La valoració global del públic, segons el mateix estudi, va ser d’un 8,3 sobre 10 i la intenció de repetir, del 91%. La despesa mitjana per visitant va ser de 53,3 euros. L’edició d’aquest any tindrà novetats, ja que deixa de ser un festival de cap de setmana i s’amplia a tres setmanes d’activitats, entre el 18 març i el 7 d’abril. El cap de setmana àlgid serà el del 5 al 7 d’abril. Tindrà 11 zones de joc en 11 localitzacions especials de la Seu i participen 50 comerços en el joc dels aparadors.