Reunió del Fons Català i la Diputació per reforçar la cooperació a Ponent

El president del Fons Català de Cooperació, Jordi Cuadras, es va reunir ahir al matí amb el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, per compartir els objectius previstos per a l’actual mandat i acordar iniciatives que reforcin la cooperació dels municipis lleidatans.

L’organització, formada per ajuntaments i altres ens municipals, compta actualment amb 311 socis que agrupen el 85 per cent de la població de Catalunya. A la demarcació de Lleida, setze consistoris i la Diputació formen part del Fons, que gestiona accions de cooperació i solidaritat internacional. En aquest sentit, Cuadras va explicar que, gràcies a les aportacions econòmiques dels ajuntaments lleidatans, s’ha pogut construir i equipar una maternitat en un centre mèdic del Camerun, treballar per prevenir la mutilació genital femenina a Gàmbia o construir una escola d’educació especial per a persones amb discapacitat a Aguacatán, a Guatemala, entre altres projectes. Un dels objectius del Fons és que s’arribi a l’aportació del 0,7 per cent dels ingressos corrents dels municipis catalans a la solidaritat internacional (actualment són una quinzena els que hi estan destinant aquesta quantitat).