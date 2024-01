Activistes climàtiques llancen sopa sobre la 'Gioconda'

Dos activistes climàtiques van llançar ahir pots de sopa sobre la Gioconda, l’obra mestra exposada al Museu del Louvre de París, que Leonardo da Vinci va pintar a començaments del segle XVI. La tela original no va patir danys ja que està protegida per una làmina de vidre instal·lada el 2005. Les dos dones, que van ser filmades durant la seua acció que va durar gairebé dos minuts reivindicant-se membres del grup Resposta Alimentària, van llançar la sopa de color taronja i ràpidament van passar per sota de les barreres de fusta que envolten el quadre.

“Què és el més important? L’art o el dret a una alimentació sana i duradora? El nostre sistema agrícola està malalt”, va cridar una de les activistes en francès, mentre alçava el puny. El grup, en el seu compte de la xarxa social X, es va atribuir l’acció i va identificar els seus responsables com dos dones de 24 i 63 anys qui, a través de la seua “acció no-violenta exigeixen l’establiment d’una Seguretat Social Alimentària Sostenible”. Resposta Alimentària denuncia que, a França, “una de cada tres persones se salta els menjars per falta de mitjans”, mentre que “alhora, es rebutja el 20 per cent dels aliments produïts”. El grup reivindica, “per evitar les fams massives que ens amenacen”, una transformació del model de producció d’aliments.Després de l’acció de protesta, empleats del Louvre van col·locar uns plafons negres per evitar que el públic filmés l’escena. La sala va ser tot seguit evacuada per iniciar les tasques de neteja.La Gioconda, considerada la tela més famosa del món i també coneguda com la Mona Lisa, va ser recentment objecte d’un altre simbòlic atac quan el maig del 2022 li van llançar un pastís.