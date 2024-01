El Grup de Folklore Casa de Portugal va interpretar ahir un any més a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell el cant de les janeiras, una tradició secular portuguesa que durant el mes de gener vol desitjar un bon any nou a tots. Aquesta tradició es manté a Portugal i, des del 2006, també a Andorra. Abans del recital folklòric, es va oficiar una missa presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives.