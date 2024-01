Bellpuig, sense Mundial

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mundial de motocròs no tornarà, de moment, al Circuit de Catalunya de Bellpuig. Els intents per part de la Generalitat, la Diputació i l’ajuntament de la localitat per recuperar una prova que durant disset anys ininterromputs es va disputar al traçat de l’Urgell han quedat finalment en no res, i això que la prova estava ja programada per al proper mes de març.

Les negociacions amb l’empresa organitzadora, Infront Moto Racing Group, van arribar a bon port a la tardor, quan des del Govern es va enviar, amb data el 25 d’octubre, una carta firmada per la secretària general d’Esports, Anna Caula, en la qual es demanava formalment la prova per al 2024. “Ens complau informar-lo que el Govern de la Generalitat de Catalunya vol acollir una de les curses del Campionat Mundial de Motocròs al circuit Catalunya-Montperler de Bellpuig el 2024”, resava la missiva en l’encapçalament, recordant després els Mundials passats. “Des de fa molts anys el Govern de la Generalitat, la Diputació de Lleida, l’ajuntament de Bellpuig i el Moto Club Segre van unir forces perquè la celebració del Campionat Mundial fos una realitat a Bellpuig. Tots recordem els Campionats del Món celebrats en el passat. Per aquesta raó, li enviem aquest document per confirmar el nostre ferm compromís per desenvolupar aquesta important cita esportiva del 2024 al circuit Catalunya-Montperler de Bellpuig”, prosseguia la carta, que conclou assegurant que “aquest esdeveniment promourà l’esport i el turisme a les comarques de Lleida. I és un gran plaer brindar el suport logístic i econòmic que la institució que represento pugui aportar”.Setmanes més tard, des del Govern es feia marxa enrere en la decisió malgrat que l’organitzador ja havia reservat el 23 i 24 de març per a la prova de Bellpuig. L’alcalde de la localitat, Jordi Estiarte, va assegurar a SEGRE que la renúncia final “no es va deure a un problema econòmic, en absolut, perquè la dotació estava inclosa en els pressupostos de l’any que ve, sinó a un problema d’adequació legal per poder contractar els drets del Mundial”, i va afegir: “Abans hi havia una empresa, que era Circuit de Catalunya, que era la que feia la contractació, però ara s’ha de fer directament des de la Generalitat i estem adequant el tema legal per poder fer-ho.”

El circuit lleidatà es va estrenar amb un Europeu el 1993 i va acollir el Mundial entre el 1994 i el 2010 S’anava a celebrar el 24 i 25 de març, la segona cita del certamen i la primera a Europa

No obstant, Estiarte va reconèixer que la decisió “ens ha generat una mica de frustració tant a nivell de consistori com de Moto Club”, encara que es va mostrar optimista per al futur. “Estic súper tranquil que el Mundial serà una realitat, però hem de ser prudents. El tema econòmic no serà un problema”, va assegurar.

L’organització i la FIM van viatjar a Bellpuig per supervisar el circuit

Prova que el Mundial anava a tornar per fi Bellpuig tretze anys després és que representants d’Infront Moto Racing Group, empresa organitzadora del Mundial de motocròs, i membres de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) es van desplaçar a finals del mes de desembre passat fins a Bellpuig per supervisar el circuit i homologar-lo per a la cita mundialista. Segons fonts de l’organització, el traçat amb prou feines necessitava grans modificacions.La carrera, que estava programada per als dies 23 i 24 de març, havia de ser la segona cita del certamen i la primera en territori europeu, la qual cosa suposava un desplegament de mitjans més important que d’altres proves, ja que estava previst una presentació amb tota l’esplendor dels pilots participants i del campionat. Bellpuig es va estrenar internacionalment el 1993 acollint un Europeu i a partir del 1994 va ser la seu ininterrompuda del Mundial fins al 2010, allotjant 17 proves.

El pressupost de la prova era de 800.000 euros

El Govern de la Generalitat de Catalunya i Infront Moto Racing Group havien arribat a un acord perquè Bellpuig tornés al calendari del Mundial de motocròs a canvi del pagament d’uns drets d’organització xifrats en 350.000 euros, una quantitat que es repartien entre l’empresa organitzadora i les federacions implicades, des de la internacional fins a l’espanyola. D’altra banda, la celebració de la prova suposava una inversió de 450.000 euros més, en la qual s’incloïen també les millores en el circuit i els premis per als pilots. Tot plegat suposava un pressupost global de 800.000 euros.