Nou i alarmant rècord de temperatura a Europa

detail.info.publicated EUROPA PRESS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmat oficialment un nou rècord de temperatura per a Europa continental de 48,8 °C a Itàlia, registrat l’11 d’agost de 2021.

Un grup internacional de científics atmosfèrics va verificar la temperatura registrada per una estació meteorològica automàtica de Siracusa, a l’illa italiana de Sicília, durant l’onada de calor extrem que es va estendre llavors per Europa. Les troballes es van publicar a la revista International Journal of Climatology.

El rècord anterior per a Europa continental de 48,0 °C (10 de juliol de 1977) s’havia assolit a les ciutats gregues d’Atenes i Eleusis (Grècia). Aquesta dada es va basar en fonts governamentals oficials i es va incloure a l’Arxiu de Fenòmens Meteorològics i Climàtics Extrems de l’OMM en el moment de la seua creació el 2007. Tanmateix, l’Organització explica en un comunicat que no va efectuar una verificació independent, a diferència de l’ocorregut amb la recent temperatura a Itàlia.

El comitè de l’OMM va dur a terme una anàlisi exhaustiva de les dades i metadades disponibles, inclosos una anàlisi i un calibratge independents del sensor de Siracusa i el seu registrador de dades i protecció solar associats. Es va enviar el sensor de temperatura de Sicília a l’Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiIM), a Itàlia, per sotmetre'l a proves. Les activitats van consistir en el calibratge i l’avaluació de tot el sistema (sensor, protecció solar i registrador de dades), en la mateixa configuració en la qual estava registrant en el moment que es va produir la temperatura extrema. Les proves es van ajustar a totes les normes i pràctiques recomanades per l’OMM.

A més, el comitè va determinar que, l’agost de 2021, una dorsal en altitud molt forta se situava sobre la regió en el moment de la temperatura extrema. Les dades de les reanàlisis i d’altres establiments propers van coincidir amb l’observació de la temperatura extrema. El comitè va considerar vàlida per unanimitat l’observació del valor de 48,8 °C.

El comitè d’experts de l’OMM està duent a terme altres investigacions, entre elles si el cicló tropical Freddy va batre l’any passat el rècord de cicló tropical més durador. Els nous rècords establerts proporcionen un punt de referència de font autoritzada per comparar els fenòmens extrems sense precedents als informes de l’OMM sobre l’estat del clima a escala mundial i regional, que es publiquen tots els anys.