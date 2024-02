La Barcelona Wine Week, amb dinou cellers lleidatans

La DO Costers del Segre, a la Barcelona Wine Week del 2023. - DO COSTERS DEL SEGRE

Dinou cellers de la DO Costers del Segre participaran en la quarta edició de la Barcelona Wine Week, la primera gran cita internacional del sector vitivinícola i una de les més importants del sud d’Europa que se celebrarà del 5 al 7 de febrer al recinte firal de Montjuïc. Concretament, hi participaran els cellers Batlliu de Sort; Carviresa de Tàrrega; Castell d’Encús de Talarn; Castell del Remei de Penelles; Celler del Montsec d’Artesa de Segre; Cérvoles Celler de la Pobla de Cérvoles; Clos Pons de l’Albagés; Costers del Sió de Balaguer; Lagravera d’Alfarràs; L’Olivera de Vallbona de les Monges; Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles; Mas Matallonga de Fulleda; Mas Ramoneda de Lleida; Purgatori de Juneda; Solana Roivert de Lleida; Tomàs Cusiné del Vilosell; Vall de Baldomar i Vinya els Vilars d’Arbeca i el Cellerde Sanui de Lleida. El congrés també acollirà el tast professional Passat, present i futur en la criança de vins a la DO Costers del Segre dirigit pel que va ser un dels sommeliers del Bulli, David Seijas. L’activitat tindrà lloc el primer dia de la fira, el 5 de febrer, entre les 16.30 i les 17.30 hores. El president d’aquesta Denominació d’Origen, Tomàs Cusiné, va valorar positivament l’alta participació de cellers lleidatans, cosa que “demostra que produeixen vins de qualitat i estan preparats per competir en el sector, fent arribar les referències de Lleida a tots els mercats internacionals”.

La Barcelona Wine Week comptarà enguany amb més de 900 empreses expositores (un 15% més que en l’anterior edició) i més de 20.000 visitants professionals, entre els quals 650 grans compradors i importadors de mercats estratègics com els Estats Units, Alemanya, el Canadà, els Països Baixos, la Xina o el Regne Unit. L’organització calcula que durant l’esdeveniment es faran més d’11.400 reunions comercials amb les empreses expositores. Les tendències en sostenibilitat, enoturisme i innovació protagonitzaran les ponències i la resta d’activitats que s’han programat.