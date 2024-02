Els conductors imputats per drogues passen de 25 a 116 en un any a Ponent

Els Mossos d'Esquadra van registrar l'any passat un total de 1.229 denúncies per delictes de trànsit a les carreteres lleidatanes mentre que els conductors imputats per consum de drogues es van quadruplicar a Ponent, al passar de 25 a 116. Continua la preocupació per la 'normalització' de l'alcohol al volant.

Les denúncies penals a conductors que circulen al volant malgrat haver consumit substàncies estupefaents s’ha disparat a les comarques lleidatanes. Concretament, a Ponent, els Mossos d’Esquadra en van imputar l’any passat quatre vegades més que el 2022. Segons les dades proporcionades per la policia catalana a aquest diari, les denúncies a conductors per consum de drogues l’any passat van ser un total de 116, davant de les 25 d’un any abans, xifra que suposa que la xifra s’ha quadruplicat. Un augment, encara que molt menor, que també s’ha registrat a les comarques del Pirineu, amb 13 denúncies penals a conductors drogats, tres més que el 2022. “Tenim un problema amb el consum de drogues a les carreteres”, assenyala Damià Larriba, cap de l’àrea regional de Trànsit a Ponent de los Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit, afirma que també s’han incrementat les denúncies administratives per drogues al volant, amb un total de 1.229, un 35% més. “Hi ha més formació per la nostra part i una adequació a la normativa però hem detectat una sensació de certa normalització de certs consums al volant malgrat els riscos que això comporta”, explica. De fet, explica que l’any passat van portar a judici un conductor per consum de drogues cinc vegades, fins que finalment va ingressar a la presó. En la mateixa línia, Lluís Muñoz, cap d’Atestats de Trànsit de la regió policial Alt Pirineu i Aran, va assenyalar que es fan més controls, per la qual cosa augmenten les denúncies per drogues com marihuana o cocaïna.

En total, l’any passat els Mossos van instruir un total de 1.229 delictes contra la seguretat viària a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa un 3,6% més respecte a 2022. Més del 44,5% del total van ser imputats per conduir ebris o drogats o ambdós mentre que el 33,44% van ser denunciats penalment per anar al volant malgrat no tenir carnet, amb tots els punts retirats o sense vigència per ordre judicial. Quant a les causes de sinistralitat, tant Larriba com Muñoz van assenyalar el problema de les distraccions així com la irrupció d’animals, que provoquen més de quatre de cada deu accidents.